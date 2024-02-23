Алексей Залевский шокировал диагнозом: украинские звезды призвали помочь режиссеру

Звездный режиссер и стилист страдает некрозом костей.
У известного украинского режиссера и дизайнера Алексея Залевского врачи обнаружили страшную болезнь – некроз костей (разрушение костной ткани с нарушением функции пораженного сустава).
Так, знаменитость требует экстренного хирургического вмешательства. В частности, ему срочно нужно совершить две операции на бедрах. Для этого нужно собрать 14 тыс евро. Такая сумма для Алексея очень большая, поэтому YouTube-проект ТСН.ua "Наодинці" объявил о сборе средств для помощи.
К слову, к огласке ситуации присоединился ряд украинских звезд, которые также опубликовали реквизиты для помощи режиссеру, чтобы он не остался прикованным к постели.
Надя Дорофеева
Артистка в Instagram-stories сделала репост и запостила ссылку на сбор.
Алина Доротюк
Интервьюер также предоставила огласку информации и призвала аудиторию задонатить режиссеру на лечение.
Екатерина Кузнецова
Украинская актриса, звезда сериала "Кухня" у себя в фотоблоге также присоединилась к помощи и предоставила фанам ссылку на сбор.
Каждый неравнодушный также может присоединиться к помощи режиссеру и дизайнеру Алексею Залевскому по реквизитам:
Моно: 5375 4112 1396 5754
Приват: 4149 6293 6444 0602
PayPal: z@zalevskiy.com
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