Алексей Залевский шокировал диагнозом: украинские звезды призвали помочь режиссеру

У известного украинского режиссера и дизайнера Алексея Залевского врачи обнаружили страшную болезнь – некроз костей (разрушение костной ткани с нарушением функции пораженного сустава).

Так, знаменитость требует экстренного хирургического вмешательства. В частности, ему срочно нужно совершить две операции на бедрах. Для этого нужно собрать 14 тыс евро. Такая сумма для Алексея очень большая, поэтому YouTube-проект ТСН.ua "Наодинці" объявил о сборе средств для помощи.

Алексей Залевский

К слову, к огласке ситуации присоединился ряд украинских звезд, которые также опубликовали реквизиты для помощи режиссеру, чтобы он не остался прикованным к постели.

Надя Дорофеева

Артистка в Instagram-stories сделала репост и запостила ссылку на сбор.

Звезды призвали помочь Алексею Залевскому в борьбе с его недугом

Алина Доротюк

Интервьюер также предоставила огласку информации и призвала аудиторию задонатить режиссеру на лечение.

Звезды призвали помочь Алексею Залевскому в борьбе с его недугом

Екатерина Кузнецова

Украинская актриса, звезда сериала "Кухня" у себя в фотоблоге также присоединилась к помощи и предоставила фанам ссылку на сбор.

Звезды призвали помочь Алексею Залевскому в борьбе с его недугом

Каждый неравнодушный также может присоединиться к помощи режиссеру и дизайнеру Алексею Залевскому по реквизитам:

Моно: 5375 4112 1396 5754

Приват: 4149 6293 6444 0602

PayPal: z@zalevskiy.com

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