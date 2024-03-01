Алексей Залевский впервые рассказал, как узнал о своей неизлечимой болезни

Известный украинский режиссер и дизайнер Алексей Залевский впервые рассказал, как узнал, что у него некроз костей, о котором он рассказал YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці".

Как объяснили Залевскому врачи, причиной некроза костей у него мог стать тяжело перенесенный коронавирус.

"Я был под аппаратом ИВЛ. Жил почти неделю. У меня потом были проблемы с суставами, с мышцами. И вес набрал тоже, потому что меня кололи гормонами", — рассказал дизайнер в программе "ЖВЛ".

По словам Залевского, он не верил, что сможет собрать необходимую сумму на лечение и поначалу не хотел говорить о своем диагнозе вообще, поскольку в стране война и многие нуждаются в помощи.

"Иногда мне пишут, звонят, тоже просят помочь. А как я могу помочь, когда сам живу на 300 гривен в неделю? Вокруг война, у людей другие проблемы. И тут какой-то Залевский со своими проблемами. Но сейчас я понял, что жизнь продолжается .И я очень-очень благодарен украинцам и всем, и кто откликнулся, и кто мне позвонил. Я, на самом деле, не ожидал такой реакции", — признался дизайнер.

Почему Алексей Залевский молчал о своей болезни около года?

Меньше чем через неделю благодаря неравнодушным сбор удалось закрыть. Подготовительный процесс к операции начинать уже можно, но Алексей настраивается на очень долгое лечение:

"Это не то, что сделал одну операцию и на этом все закончилось. А потом, если я доживу через 10-15 лет, мне нужно будет тоже снова менять суставы. Поэтому это болезнь со мной надолго", — объяснил режиссер.

Подкосила болезнь Алексея очень стремительно, Говорит, от боли в спине и ногах, не мог ни стоять, ни лежать:

"А проблема оказалась в опорно-двигательном аппарате, как это говорят. И у меня отмирают кости, и они уже мертвы, и потому это не излечимо, это только оперировать, и никаких других вариантов не может быть", — добавил Залевский.

Алексей Залевский / Фото: скриншот с видео

Алексей поделился, что о нем вспомнили старые друзья и клиенты, Наталья Могилевская выложила в сеть кадры из программы "Шанс", где работала вместе с Залевским. Звонили и звездные коллеги, кто не набирал его годами.

"Честно, я был в шоке, когда позвонил Андрей Данилко. Он позвонил в редакцию, попросил мой телефон, а потом говорит, я набираю твой телефон, а он не изменился. Я говорю: "А у меня тоже ты высветился и твой телефон тоже не изменился" .Хотя мы не разговаривали около лет 8-10. Он говорит: "О, ты смеешься". Я говорю: "А мне так стало смешно". Думаю: "Боже, неужели на мои похороны придет Данилко", — сказал Залевский.

Напомним, ранее Алексей Залевский ошеломил суммой своей пенсии и рассказал, как он стал безработным.

Читайте также: