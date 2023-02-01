Алеку Болдуину предъявили официальное обвинение в убийстве оператора из Украины Галины Хатчинс

Также обвинения выдвинули эксперту по оружию Ханне Гутиерез-Рид, работавшей на съемочной площадке.

Голливудскому актеру Алеку Болдуину предъявили официальное обвинение в непреднамеренном убийстве оператора родом из Украины Галины Хатчинс.

Во вторник, 31 января, окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Алтвис выдвинула официальное обвинение против Болдуина по двум пунктам в непреднамеренном убийстве. Актера обвиняют в безрассудном пренебрежении техникой безопасности, которое привело к смертельному выстрелу в Галину Хатчинс во время съемок вестерна "Иржа" в Нью-Мексико в 2021 году, пишет Reuters.

"Окружной прокурор Мэри Кармак-Алтвис выдвинула обвинения после месяцев спекуляций относительно того, имеет ли доказательство того, что Болдуин продемонстрировал преступную халатность, когда револьвер, с которым он репетировал, выстрелил боевым патроном, убившим Хатчинс", — сказано в сообщении.

Алек Болдуин / Фото: Associated Press

Кроме Болдуина, обвинения также были выдвинуты эксперту по оружию Ханне Гутиерез-Рид, работавшей на съемочной площадке "Ржавчины".

Болдуину и Ханне Гутьеррес-Рид были предъявлены обвинения по двум пунктам в непреднамеренном убийстве. Наиболее серьезное обвинение, предусматривающее потенциальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, потребует от прокуроров убедить присяжных в том, что Болдуин действовал с умышленным пренебрежением к безопасности других.

Адвокат Болдуина отказался от комментариев. Адвокат Гутьеррес-Рид заявил, что прокурор "полностью неправильно понял факты и пришел к неправильным выводам".

Галина Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

В заявлении специального следователя прокуратуры Роберта Шиллинга говорится, что Болдуину предъявлены обвинения как актеру и продюсеру малобюджетного фильма.

Неспособность Болдуина пройти достаточную подготовку по владению огнестрельным оружием, проверить у оружейника, был ли заряжен револьвер, или рассмотреть жалобы на безопасность от съемочной команды, Шиллинг назвал одними из его многих "чрезвычайно необдуманных поступков и опрометчивого бездействия" которые, по итогу, привели к смерти Хатчинс.

Галина Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

В свою очередь Болдуин отрицает ответственность за стрельбу в церкви, где случайно застрелил Хатчинс, заявив, что оператор приказала ему направить пистолет на камеру, он возвел револьвер, но не нажал на курок.

Напомним, 21 октября 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина" Алек Болдуин случайно застрелил оператора родом из Украины Галину Хатчинс и ранил режиссера картины Джоэла Соуза. Артист заверил, что не знал, что пистолет был заряжен.

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