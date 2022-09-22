Ален Делон поддержал Украину и признался, что возьмет интервью у Зеленского

Легендарный французский актер Ален Делон впервые с 2021 года появился на публике, чтобы поддержать Украину.
Всемирно известный французский актер Ален Делон поддерживает Украину.
Знаменитость впервые с 2021 года предстал перед камерами, чтобы выразить свою солидарность с украинским народом, который ныне защищает страну от российских оккупантов.
"Происходящее в Украине меня глубоко расстроило и тронуло, поэтому я борюсь за украинцев", — рассказывал знаменитость телеканала BFMTV.
Кроме того, как оказалось, французский актер анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа должна пройти в пятницу, 23 сентября.
Но не только так Ален Делон поддерживает украинцев. Отметим, актер принимал участие в специальной программе об украинском поэте Тарасе Шевченко. Француз прочел несколько строк стихотворения в эфире.
Напомним, мировые знаменитости поддерживают Украину, которая защищается от российских оккупантов. В частности, кто собирает средства для благотворительных целей, а кто вообще приютил украинцев у себя дома. Редакция ТСН.ua собрала подборку мировых звезд, которые поселили беженцев из Украины в собственных домах.
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