Ален Делон умер: как стал секс-символом, тяжелые болезни и как поддерживал Украину

В воскресенье, 18 августа, умер легендарный французский актер Ален Делон.

Многие годы артист был безумно популярен, фильмы с его участием собирали немало просмотров, а режиссеры и продюсеры наперегон приглашали его в кино.

Однако, путь к популярности у Алена Делона был тернист. Тем не менее, его рвение сделали из него легендарного актера.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, каким был жизненный путь Алена Делона, как он стал популярным, от каких болезней страдал и как поддерживал во время войны Украину.

Ален Делон / Фото: Getty Images

Путь к популярности

В самом начале жизненного пути Ален Делон и не думал начинать актерскую карьеру. В 17 лет будущий актер присоединился к службе в Национальных военно-морских силах. После морского учебного центра его отправили в школу связных. Впрочем, Делон был недисциплинирован, из-за чего руководство поставило его перед фактом: увольнение или продление срока службы по контракту и отправление на войну в Индокитай. Мужчина выбрал второе. В Сайгоне Делона отправили служить в дисциплинарную роту, однако вновь проявилась его недисциплинированность. Будущий артист днем грузил рис, а вечером возвращался в гауптвахту.

После демобилизации юный Ален Делон брался за любую работу. Однако разнорабочим мужчине работать не хотелось. По совету друзей он начал присылать свои фото продюсерам. Правда, поначалу это не принесло никакого результата. Однако впоследствии на Каннском кинофестивале его заметил американский кинопродюсер и предложил работу в Голливуде, на которую Делон сначала согласился.

Ален Делон в молодости / Фото: Associated Press

Впрочем, французский режиссер Ив Аллегре убедил актера остаться и предложил небольшую роль в собственном кино. Актерский дебют Алена Делона состоялся в 1957 году в ленте "Когда вмешивается женщина". Уже год спустя Ален Делон получил свою первую главную роль в ленте "Кристина".

Взлет актерской карьеры и звание секс-символа

Настоящее признание к Алену Делону пришло после роли в фильме "На ярком солнце". После этого артиста активно начали приглашать сниматься в разных лентах. В частности, с 1960-х до 1990-х с участием Алена Делона выходило на большие экраны по несколько лент в год.

Что интересно, он был выдающимся актером в странах Европы и Азии, а также в США. Однако карьера знаменитости в Голливуде так и не сложилась, хотя он пытался ее там построить. В 1960-х годах Делон снялся в нескольких картинах в США, однако они вообще не имели успеха. После этого он вернулся во Францию.

Ален Делон / Фото: Associated Press

В общем, Ален Делон снялся во многих лентах, а наиболее культовыми считаются "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Леопард", "Непокоренный", "Самурай", "Бассейн", "Сицилийский клан", "Борсалино", "Мосье Кляйн" и многие другие.

За свои роли у актера также немало престижных наград, среди которых "Сезар", "Бамби", "Давид ди Донателло", "Золотая камера". Также он получал награду на Берлинском международном кинофестивале и Каннском.

Ален Делон / Фото: Associated Press

Кстати, многие режиссеры отмечали "ангельскую внешность" Алена Делона. В частности, его называли очень привлекательным, поэтому в 1960-1980 годах он считался секс-символом кино.

Завершение кинокарьеры

После многих лет работы актера в 1999 году отпустили на пенсию. Тем не менее, на большие экраны знаменитость возвращался. В частности, он сыграл в таких картинах, как "Актеры", "Астерикс на Олимпийских играх", "Один человек многовато".

Последний раз Ален Делон появился на больших экранах в 2019 году, как приглашенная звезда. Между тем, свою театральную карьеру знаменитость закончил в 2007 году.

Ален Делон / Фото: Associated Press

Личная жизнь Алена Делона и напряженные отношения между детьми

У Алена Делона была достаточно насыщенная личная жизнь. У него было немало романтических отношений и любовниц.

Первой женой актера стала актриса Роми Шнайдер, с которой он обвенчался в возрасте 22 лет. Однако отношения их продолжались около четырех лет. Во второй раз актер женился в 1964 году на Франсин Бартелеми, которая родила ему сына Энтони. Однако и с ней актер расстался. С 1967 года пара жила отдельно, а окончательно разошлась в 1969-м.

Также у Алена Делона были романы с Мирей Дарк, Анн Парийо, Кэтрин Блейн и другими. Довольно длительные отношения у актера были с моделью Розали ван Бримен, которая родила ему дочь Аннушку и сына Алена-Фабьена.

Ален Делон с сыном Энтони / Фото: Associated Press

Последний известный роман Алена Делона был с Хиром Роллин. Впрочем, дети актера заявили на нее в полицию, обвинив ее в моральном издевательстве над актером, присвоенные его перепискам, жестокое обращение с животными, умышленное насилие, похищение и "злоупотребление слабостью".

В последние годы у семьи Алена Делона были довольно напряженные отношения. В частности, сын Этони обвинял сестру, что она неправильно обращается с больным отцом. Впоследствии и сам Делон судился со старшим сыном из-за того, что тот разглашает личные данные о состоянии его здоровья.

Как Ален Делон поддерживал Украину

Французский актер осудил российское вторжение в Украину. Для этого он даже впервые с 2021 года появился на публике. В частности, он цитировал наизусть стихотворение легендарного украинского писателя Тараса Шевченко, правда, на французском языке. Также артист брал интервью у Владимира Зеленского.

Весной 2024 года стало известно, что Ален Делон получил орден "За заслуги" от президента Владимира Зеленского. Кстати, получить такую награду – это редкий случай для иностранца.

Ален Делон получил орден от Владимира Зеленского

"С первого дня полномасштабной войны Делон много высказывался в поддержку Украины. Для нас это символ, это важно. Президент Владимир Зеленский вручает Алену Делону орден "За заслуги". Очень редкий и беспрецедентный жест для иностранца", — говорилось тогда в сообщении.

Тяжелые болезни Алена Делона и смерть

Известно, что Ален Делон страдал болезнью Альцгеймера. Также у него был диагностирован рак. Незадолго до смерти состояние актера ухудшилось, из-за чего его признали недееспособным и поместили под опеку. Правда, артисту назначили для ухода специального государственного агента, а детей такой возможности лишили.

Ален Делон незадолго до смерти

Ален Делон ушел из жизни 18 августа в возрасте 88 лет. Он умер в своем доме во Франции в окружении семьи.

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