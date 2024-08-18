Ален Делон умер: как Сумская, Горбунов, Анатолич и другие отреагировали на смерть легендарного актера

В воскресенье, 18 августа, стало известно, что умер легендарный французский актер Ален Делон.

Жизнь знаменитости оборвалась в возрасте 88 лет. Звезда кино умер в своем доме во Франции в окружении родных и близких.

Украинские знаменитости не остались в стороне от печальной новости. Они отреагировали на смерть легендарного актера и почтили его память.

Алексей Суханов

Ведущий отметил, что со смертью Алена Делона ушла эпоха светлого кино. Также шоумен вспомнил несколько знаменитых цитат актера, которые характеризуют его как личность:

Ален Делон / Фото: Associated Press

"Мне понадобилось 10 лет сложных усилий, чтобы заставить людей забыть, что я только привлекательный парень с красивым лицом. Это была тяжелая схватка, но я победил"

"Я ни с кем не заиграю, не от кого не скрываюсь. Я такой, какой есть. Вы вполне имеете право принять меня или отвергнуть. Несмотря на то, что обо мне пишут, я очень чувственный и эмоциональный. Я имею на это право. Разве иначе я мог бы стать великим актером? Я больше других чувствую счастье и страдание"

"Говорят, у Вас плохой характер?!" – "Нет, у меня просто есть характер!"

Анатолий Анатолич

Интервьюер вспомнил, как Ален Делон поддерживал Украину. В частности, актер думал уйти из жизни с помощью эвтаназии. Однако когда Россия вторглась на украинские земли, артист начал говорить о преступлении страны-агрессора и поддерживать украинцев. Ради этого Делон даже впервые за многие годы начал появляться на публике.

Ален Делон / Фото: Associated Press

"Не стало известного французского актера Алена Делона, великого друга нашей страны. Человека, который до последнего поддерживал Украину... Несколько лет назад Ален Делон говорил: "Я просил сына об эвтаназии, но потом началась война в Украине, начали гибнуть люди, и я нашел силы жить, помогая народу Украины". Всегда радуюсь, когда легендарные личности не разочаровывают. Хотя часто, когда у человека все есть, это не время для активной социальной позиции. Иногда люди выбирают наслаждаться состоятельной старостью", — высказался Анатолич.

Юрий Горбунов

Ведущий отметил, что хоть Ален Делон и ушел из жизни, однако он навсегда останется в памяти благодаря своим ролям в кино, которых у него было немало.

Ален Делон / Фото: Getty Images

"Ален Делон! Человек эпоха! Человек символ! Великий патриот Украины! Его фильмы и роли стали мировым наследием. Покойся с миром, маэстро!" – отметил Горбунов.

Ольга Сумская

Актриса отметила, что Ален Делон был несравнимым артистом и кумиром многих поколений. По мнению Сумской, таких актеров больше не будет.

Ален Делон / Фото: Associated Press

"Ален Делон... Легендарный кумир поколений, любимый, несравненный... Таких уже не будет", — написала актриса.

Андрей Джеджула

Шоумен впоснил, каким при жизни был Ален Делон. По словам Джеджулы, он был не только знаменитым актером, но и образцом красоты. Не зря же говорили – "красивый как Ален Делон".

Ален Делон / Фото: Associated Press

"Икона стиля и образец мужской красоты целых поколений! "Красив как Ален Делон" — так говорили в моем детстве! Покойся с миром", — высказался шоумен.

Потап

Рэпер опубликовал архивное фото Алена Делона из молодости. Музыкант отметил, что теперь легендарный актер покоится с миром.

Реакция Потапа на смерть Алена Делона

Валерия Крук

Телеведущая отметила, что ушел из жизни не просто актер, а легенда.

Реакция Валерии Крук на смерть Алена Делона

"Красивая легенда ушла…Как жаль, что в этом мире прекрасное не вечно", — написала ведущая.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, каким при жизни был Ален Делон. Предлагаем узнать, как он пришел к славе, с какими болезнями боролся и что говорил об Украине.

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