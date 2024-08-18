Ален Делон умер: как Сумская, Горбунов, Анатолич и другие отреагировали на смерть легендарного актера

Украинские знаменитости почтили память звезды кино.
В воскресенье, 18 августа, стало известно, что умер легендарный французский актер Ален Делон.
Жизнь знаменитости оборвалась в возрасте 88 лет. Звезда кино умер в своем доме во Франции в окружении родных и близких.
Украинские знаменитости не остались в стороне от печальной новости. Они отреагировали на смерть легендарного актера и почтили его память.
Алексей Суханов
Ведущий отметил, что со смертью Алена Делона ушла эпоха светлого кино. Также шоумен вспомнил несколько знаменитых цитат актера, которые характеризуют его как личность:
"Мне понадобилось 10 лет сложных усилий, чтобы заставить людей забыть, что я только привлекательный парень с красивым лицом. Это была тяжелая схватка, но я победил"
"Я ни с кем не заиграю, не от кого не скрываюсь. Я такой, какой есть. Вы вполне имеете право принять меня или отвергнуть. Несмотря на то, что обо мне пишут, я очень чувственный и эмоциональный. Я имею на это право. Разве иначе я мог бы стать великим актером? Я больше других чувствую счастье и страдание"
"Говорят, у Вас плохой характер?!" – "Нет, у меня просто есть характер!"
Анатолий Анатолич
Интервьюер вспомнил, как Ален Делон поддерживал Украину. В частности, актер думал уйти из жизни с помощью эвтаназии. Однако когда Россия вторглась на украинские земли, артист начал говорить о преступлении страны-агрессора и поддерживать украинцев. Ради этого Делон даже впервые за многие годы начал появляться на публике.
"Не стало известного французского актера Алена Делона, великого друга нашей страны. Человека, который до последнего поддерживал Украину... Несколько лет назад Ален Делон говорил: "Я просил сына об эвтаназии, но потом началась война в Украине, начали гибнуть люди, и я нашел силы жить, помогая народу Украины". Всегда радуюсь, когда легендарные личности не разочаровывают. Хотя часто, когда у человека все есть, это не время для активной социальной позиции. Иногда люди выбирают наслаждаться состоятельной старостью", — высказался Анатолич.
Юрий Горбунов
Ведущий отметил, что хоть Ален Делон и ушел из жизни, однако он навсегда останется в памяти благодаря своим ролям в кино, которых у него было немало.
"Ален Делон! Человек эпоха! Человек символ! Великий патриот Украины! Его фильмы и роли стали мировым наследием. Покойся с миром, маэстро!" – отметил Горбунов.
Ольга Сумская
Актриса отметила, что Ален Делон был несравнимым артистом и кумиром многих поколений. По мнению Сумской, таких актеров больше не будет.
"Ален Делон... Легендарный кумир поколений, любимый, несравненный... Таких уже не будет", — написала актриса.
Андрей Джеджула
Шоумен впоснил, каким при жизни был Ален Делон. По словам Джеджулы, он был не только знаменитым актером, но и образцом красоты. Не зря же говорили – "красивый как Ален Делон".
"Икона стиля и образец мужской красоты целых поколений! "Красив как Ален Делон" — так говорили в моем детстве! Покойся с миром", — высказался шоумен.
Потап
Рэпер опубликовал архивное фото Алена Делона из молодости. Музыкант отметил, что теперь легендарный актер покоится с миром.
Валерия Крук
Телеведущая отметила, что ушел из жизни не просто актер, а легенда.
"Красивая легенда ушла…Как жаль, что в этом мире прекрасное не вечно", — написала ведущая.
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, каким при жизни был Ален Делон. Предлагаем узнать, как он пришел к славе, с какими болезнями боролся и что говорил об Украине.
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