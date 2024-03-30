Алена Гребенюк рассказала, как ее дочь-подросток страдала депрессией из-за участия в популярном шоу

Украинская оперная дева Алена Гребенюк рассказала о негативном влиянии на ментальное здоровье ее ребенка-подростка съемок в шоу "Супермама".

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" знаменитость шокировала признанием, что после проекта ее дочь Лиза в течение года была в депрессивном состоянии и чувствовала полную апатию. Впрочем, звездная мама успокоила, что через некоторое время все наладилось и девушка теперь совсем другой подросток.

Алена Гребенюк с дочерью. Фото: Instagram Алены Гребенюк

"Года три-четыре назад было очень тяжело. "Супермама" повлияла… Это было ужасно. У меня ребенок был в депрессии почти год. Это была ужасная ситуация. Она лежала, не могла встать, ничего не хотела и вообще. Поэтому у этой программы был определенный негативный отклик от меня. А сейчас она другой ребенок. Есть вспышки максимального счастья, но она мыслит адекватно. Она понимает, знает, что такое деньги. Она мотивирована, потому что понимает, если не она, то никто ей не поможет. И она включилась в процесс сама", – поделилась Алена Гребенюк.

Дочь Алены Гребенюк. Фото: Facebook Алены Гребенюк

Тем временем 15-летняя Лиза по окончании 9 класса пошла учиться в электротехнический колледж и получит специальность, причастную к ИТ-технологиям. К тому же девушка находит время и для хобби. В частности, учится пению и играет волейбол в колледже.

"Лизе сейчас 15 лет, она окончила девятый класс очень ужасно. И летом взяла меня за руку и сказала, что пойдет в училище. И сейчас занимается волейболом и пением, чтобы было больше баллов. Она шла на IТ, но там другая специальность. В училище она занимается волейболом. И там же поют. Более того, она стипендию получает и это так круто", - добавила оперная певица.

Напомним, ранее Алена Гребенюк удивила, как ее бывший появился в жизни их дочери после суда.

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