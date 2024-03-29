Алена Гребенюк в слезах призналась, почему во время войны не уехала из Украины

Известная оперная певица Алена Гребенюк объяснила, почему во время полномасштабного вторжения в Украину она не вернется на родину в Баку, Азербайджан.

Как призналась артистка в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", в 13-летнем возрасте она была вынуждена покинуть родное Баку из-за вооруженного конфликта 1989 года. В результате многочисленных угроз жизни, ее семья переехала в Украину.

"Это было критично. Моя бабушка отказывалась ехать. Она была пожилого возраста, ее все знали, потому что она преподавала в первом и втором классах. И однажды неизвестный схватил ее за руку, а у нее было там ранение, обломок из Второй мировой войны. И потом она сказала: "Мы уезжаем". Она не ехала, потому что на Нагорном Карабахе похоронены ее родственники и там дом ее отца. И мы приехали в Украину. Наверное, делали неправильно. Надо было, наверное, бороться. Тогда была такая ситуация, что мы бы не выжили. Я, может, и да, но бабушка – нет. Там стреляли, резали и много всего происходило", - поделилась Алена.

Алена Гребенюк. Фото: Facebook Алены Гребенюк

Впрочем, несмотря на то, что в Баку сейчас спокойнее, артистка не собирается во время российской агрессии в Украине возвращаться в родной город. По ее словам, она осознала это еще в далеком 1997-м, когда последний раз приезжала туда увидеть родительский дом.

"Когда меня спрашивают, почему я не уехали отсюда (из Украины – прим. ред.), я отвечаю, что уже однажды уехала. Сейчас там (в Баку – прим. ред.) все прекрасно. Последний раз я была в 1997 году там .Я посмотрела на свой дом и сказала, что больше никогда сюда не приеду. Я не могу. Мне очень больно", - сдерживая слезы, призналась певица.

Напомним, ранее Алена Гребенюк шокировала, как 10 лет назад умер ее жених. Артистка рассказала, что случилось с ее возлюбленным.

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