Алена Гребенюк захейтила шоу "Супермама" и шокировала, как хотела прекратить съемку: "Это цирк"

Оперная певица Алена Гребенюк откровенно прокомментировала участие в одном из эпизодов шоу "Супермама".

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" исполнительница рассекретила закулисья шоу. Так, во время съемок в ее собственной квартире Алена даже хотела забрать контракт и уйти из проекта. Впрочем, победительницу выпуска она все же не осуждает:

"Когда я общалась с мамой, потому что надо же разрешение… Она не очень любит, когда проходят съемки в нашем доме, но несколько раз мы это делали. И я говорила: "Мам, приготовься к тому, что для всех ты будешь выглядеть монстром". И она говорила: "Нет, мы все сможем". Когда проходили съемки в моем доме и все вместе мы ели, что мама приготовила, и были определенные события, я сказала прямо в кадр: "Сейчас забираю контракт и мы на этом заканчиваем. Еще сейчас кто-то скажет и на этом все". Я разрешаю только потому, что имею определенную мотивацию. И это было относительно моего ребенка. Я видела, когда мне поставили "ноль" и это все так смешно. Но Аленка, занявшая первое место, действительно крутая", - поделилась оперная дева.

Алена Гребенюк с дочерью. Фото: Facebook Алены Гребенюк

Алена Гребенюк рассказала о сцене, в которой у нее хотели вызвать сильные эмоции. Впрочем, исполнительница пошла наперекор и не позволила психологу-ведущему шоу получить желаемое.

"Психолог стоит и говорит мне: "У вас вообще все ужасно". А я улыбаясь в красном платье села на край стула и говорю: "Да, действительно". А он спрашивает: "Почему вы так улыбаетесь, я же говорю такие вещи?". Если бы мне говорили такие вещи другим тоном, на другом языке… Я сказала: "Если вы хотите, чтобы я заплакала, я заплачу, у меня здесь пять камер. Я буду улыбаться до тех пор, пока я не позволю себе расплакаться. Эта программа еще не дошла до того, чтобы я отдала то, что я хочу отдать", - призналась Алена.

Алена Гребенюк. Фото: Instagram Алены Гребенюк

Знаменитость также подчеркнула, что несмотря на отсутствие у нее первого места в "Супермаме" она остается довольна собой:

"Кто-то кроме меня из "Супермам" остался в нашем государстве? Вот я "худшая" мама на свете в понимании того проекта. Когда-то Джулия Ламберт сказала: "Это все цирк". Опыт показывает, если ты мама, то ты уже супермама", – добавила артистка.

Напомним, недавно Алена Гребенюк шокировала своим похудением на 19 килограмм и рассекретила, какому правилу она следует, чтобы держать свою фигуру в форме.

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