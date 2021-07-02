Алена Мозговая эмоционально отреагировала на откровенности Пономарева: "Саня, хватит"

Продюсер попросила бывшего больше не вспоминать ее в своих интервью.

Украинский продюсер и экс-возлюбленная певца Александра Пономарева Алена Мозговая эмоционально отреагировала на его недавнее интервью.

В нем артист рассказал, что инициатором их отношений была исключительно Алена и они разошлись, потому что Мозговая ему изменила. Алена от таких откровений экса была шокирована и любезно, но эмоционально попросила его больше не говорить о ней.

Елена Мозговая и Александр Пономарев / Aram Bartholl - Blog

"Я терпела долго, но сорри, время поставить какую-то точку в этой вакханалии! Саня, очень тебя прошу, рассказывай о своей Соне, о Вике о большом количестве различных замечательных женщин в твоей жизни. Не хочешь, вообще ни о ком не рассказывай, но точно достаточно вспоминать меня. Ну реально, просто достаточно! Конечно, я могла бы написать целый роман о тех 10 лет и рассказать многое, но не в моих правилах стирать нижнее белье на людях. Я обещала этого не делать близким мне людям ну и кто-то из нас же должен быть джентльменом в этой истории, которую давно нужно сдать в архив, посыпать порохом и забыть во веки веков", — написала в своем Facebook Мозговая.

Александр Пономарев / universemedia.com.ua

Поклонники знаменитости поддержали ее и высказали свои мнения относительно того, почему Пономарев ее вспоминает в интервью:

Да уже пусть запьет все холодной водой ... Он к вам никогда не достигал, вы как космос, а он земля

Та он вас любит

Читала эти все интервью, и первое, что приходило в голову, кто из вас ведет себя по-мужски. Вот точно не Пономарев

Напомним, что в недавнем интервью Александр Пономарев рассказал о жизни с Аленой Мозговой. Он отметил, что инициатором их отношений была продюсер и он не относился серьезно к этому роману, пока на свет не появилась общая дочь Женя.

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