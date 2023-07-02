Мозговая "послала" Пономарева после его интервью о ее измене: "Спасибо за урок, ты свободен"

Украинская продюсер Алена Мозговая погрузилась в ностальгию и вспомнила времена, когда находилась в отношениях с певцом Александром Пономаревым.

Мозговаяя поделилась редким архивным фото, на котором изображена с бывшим гражданским мужем. На черно-белом кадре совсем молодые Мозговая и Пономарев изображены в стильных образах. Алена одета в куртку-косуху и черные джинсы, а также позирует в очках. Александр был в черной рубашке и штанах, образ дополнил белым пиджаком и черными очками.

Под снимком Мозговая призналась, что простила бывшего и знает, что их встреча была не случайна:

"Я тебя простила. Все перемолотила, все пережила, все передумала, все проанализировала. Люди встречаются не случайно... мы все друг для друга урок... Спасибо за урок, ты свободен! P.S. Когда возилась в воспоминаниях, нашла несколько очень приятных и красивых! Фото давнее, которое очень real" – прокомментировала фотографию Мозговая.

Алена Мозговая и Александр Пономарев / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Как известно, Алена Мозговая и Александр Пономарев были вместе в течение 10 лет. У них есть общая дочь Евгения, а также певец относился как к родной к дочери Мозговой от ее отношений до него.

Недавно в одном из интервью Пономарев рассказывал, что его брак с Мозговой распался якобы из-за измены продюсера. Причем это случилось несколько раз. Во второй раз, говорил исполнитель, он измену простить не смог. Также артист делился, что инициатором их отношений была именно Мозговая и что он не относился к этому роману серьезно, пока не родилась общая дочь экс-влюбленных.

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