Алена Мозговая набила на пол руки тату в виде цветов и трезубца с мечом

Украинская продюсер Алена Мозговая доделала свою патриотическую татуировку и продемонстрировала ее поклонникам.

На странице в Instagram Алена Мозговая разместила кадры с новой патриотической татуировкой.

Продюсер набила на пол руки рисунок в виде цветов и трезубца с мечом. Как призналась Алена, она воплотила на себе именно то, о чем мечтает – цветущая, счастливая и непобедимая Украина.

Фото: instagram.com/mozgova0902

"Мы закончили наш шедевр! Цветы и трезубец с мечом это именно то, что чувствовала и очень хотела, это то, о чем я мечтаю! И так будет! Победа, восстановление и со временем, цветущая, счастливая, сильная и непобедимая Украина" – прокомментировала Мозговая.

Фото: instagram.com/mozgova0902

Отметим, что недавно Алена Мозговая ошеломила сменой имиджа. Кроме немалой татуировки на теле, артистка еще и сделала экстремально короткую прическу "под мальчика".

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