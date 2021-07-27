Алена Мозговая напугала распухшей рукой после многочисленных капельниц

Продюсер проходит курс лечения.

Украинский продюсер Алена Мозговая, которая в начале июля сообщила о проблемах со здоровьем, сейчас активно лечится.

Также читайте Муж Алены Мозговой сообщил о проблемах со здоровьем и готовится к операции

Знаменитость сообщила, что счастлива от того, что "спит без анальгетиков, в конце концов ее вены оставят в покое и ее ждет последняя капельница".

"Счастлива, что курс гормонов, противовирусных и других препаратов заканчивается, что та половина лица, которая на время отказалась работать, восстанавливается, что спина почти в норме. Да, впереди уколы в мягкое место и таблетки по реабилитации тех органов, которые пострадали от лечения. Но это ничто по сравнению с теми болями, которые я пережила за этот месяц", — поделилась Алена.

Также Мозговая запостила снимок, на котором изображена ее распухшая от капельниц рука.

facebook.com/olenamozgova

"Фото после сегодняшней капельницы, да, немного надуло. Левая рука не лучше. Фото для тех, кто писал, что я придумала болезнь для пиара и хайпа. Цем вас, дорогие мои, и будьте здоровы, особенно психически", — отметила продюсер.

Напомним, месяц назад Алена Мозговая сообщила фанатам неутешительную новость — врачи нашли у продюсера грыжу спины.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку