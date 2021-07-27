Алена Мозговая напугала распухшей рукой после многочисленных капельниц

Продюсер проходит курс лечения.
Украинский продюсер Алена Мозговая, которая в начале июля сообщила о проблемах со здоровьем, сейчас активно лечится.
Знаменитость сообщила, что счастлива от того, что "спит без анальгетиков, в конце концов ее вены оставят в покое и ее ждет последняя капельница".
"Счастлива, что курс гормонов, противовирусных и других препаратов заканчивается, что та половина лица, которая на время отказалась работать, восстанавливается, что спина почти в норме. Да, впереди уколы в мягкое место и таблетки по реабилитации тех органов, которые пострадали от лечения. Но это ничто по сравнению с теми болями, которые я пережила за этот месяц", — поделилась Алена.
Также Мозговая запостила снимок, на котором изображена ее распухшая от капельниц рука.
"Фото после сегодняшней капельницы, да, немного надуло. Левая рука не лучше. Фото для тех, кто писал, что я придумала болезнь для пиара и хайпа. Цем вас, дорогие мои, и будьте здоровы, особенно психически", — отметила продюсер.
Напомним, месяц назад Алена Мозговая сообщила фанатам неутешительную новость — врачи нашли у продюсера грыжу спины.