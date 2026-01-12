Алена Мозговая нежно поздравила старшую дочь с 32-летием и показала редкое фото с ее отцом

Елена Мозговая и ее дочь Зоя

Продюсер Елена Мозговая рассказала об особом празднике в семье.

Сегодня, 12 января, старшей дочери звезды Зои исполнилось 32 года. По этому случаю Елена поделилась с поклонниками трогательным постом в Instagram, посвященным дню рождения девушки. Мама составила коллаж из архивных фото именинницы — от маленькой до взрослой красавицы — и показала, как изменилась девушка за годы.

В своем обращении Елена вспомнила погибшего отца Зои и одновременно счастье, которое подарила им Зоя своим появлением на свет. Она коснулась жизненного пути дочери, отметив, что сильные души формируются через испытания, а не от рождения.

Зоя Мозговая / © instagram.com/mozgovaolena

«Сильными души не рождаются — их закаляет путь. Твой начался с любви. Мы ждали тебя и ты родилась в один день со своим папой, подарив ему самое большое сокровище его короткой, но яркой жизни. У таких сильных душ, как твоя, нелегкое детство — не редкость. Они переживают потери близких, глубокие кризисы, одиночество среди тех, кто не чувствует глубины. Но это одиночество — не пустота, а зов. И он привел тебя к тем, кто такой же, как ты. Тем, кто держит свет там, где другие его теряют. Своим присутствием. Своей честностью. Своей способностью любить, даже из-за боли. Своим умением подниматься снова и опять. С Днем рождения, моя прекрасная Зоя! Живи! Люби! Твори! Свети!»— растогала Мозговая поздравлением.

