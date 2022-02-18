Алена Мозговая о судействе Лодыгина на нацотборе: "Ты кто вообще такой"

Продюсер считает, что с нацотбора вообще нужно убрать судей.

Украинский продюсер Алена Мозговая, занимавшаяся организацией первых нацотборов на "Евровидение" в Украине, прокомментировала скандал на нацотборе в этом году.

В частности, продюсер считает, что нужно изменить формат проведения нацотбора и убрать оттуда судей. Мозговая предлагает оставить право выбирать своего представителя от Украины людям. То, чтобы не проводить нацотбор в Украине, а чтобы жюри выбирало своего кандидата, как это делают, например, в Азербайджане и Молдове, Мозговая считает не вариантом для нашей страны:

"Есть такая история, но это не о нас. Потому что общество требует, они хотят выбрать своего представителя. Вы видите, какая активность в голосовании? Ну как это кто-то вместо нас решит, кто поедет. Я считаю, что надо отказаться от жюри вообще. Пусть решают люди, кто должен представлять их страну на Евровидении", — сказала Мозговая.

Елена Мозговая о скандальном Нацотборе и судьбе Украины на "Евровидении-2022"

Продюсер считает, что должна быть правильная проверка участников нацотбора, правильная подготовка:

"Во всем должна быть логика, алгоритм. Сначала надо проверить всех участников. Это что, было сложно в пограничную службу дать всем восемь запросов?" – сказала Алена.

По мнению продюсера, члены жюри не могут знать, кого лучше отправить на конкурс, поскольку тренды и запросы ежегодно меняются. Досталось от Мозговой и судье, судившему в этом году нацотбор, члену правления Общественного вещателя Ярославу Лодыгину.

"Когда сидит жюри и что-то там рассказывает, тот, что посредине сидел, не знаю, как там его фамилия. Он сидит и еще с таким видом что-то там рассказывает этим людям на сцене, как им нужно что-то делать. Да ты кто вообще такой?" Какое ты имеешь право что-то там рассказывать? Я вам больше скажу, даже победившие Руслана и Джамала на сегодняшний день не могут ничего им (участникам нацотбора - прим.ред) посоветовать. Потому что они были классные в тот самый момент, когда они победили. А сегодня ситуация изменилась. И никто не знает, кто сегодня в тренде и что сегодня модно", — сказала Мозговая.

Продюсер подчеркнула, что Суспильне должно извиниться за скандал, возникший после финала нацотбора:

"Во-первых, Суспильне не должно сейчас винить весь мир, начиная с Паш, потому что да, она виновата, они наврали, это доказанный факт. А извиниться перед обществом, что они в принципе виноваты в том, что такой бардак произошел. По логике, да, должен ехать тот, кто занял второе место, он же получил больше голосов, все логично. Честно говоря, не знаю, как им выходить из этих ситуаций, но начать с прощения и отставок", — добавила Мозговая.

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