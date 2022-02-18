Алена Мозговая отругала Суспильне за организацию нацотбора: "Должны уйти в отставку"

Продюсер высказала свое мнение о возникшем скандале.

Украинская продюсер Алена Мозговая организовывала первые Нацотборы на "Евровидение" в Украине. Именно она стала одной из тех, кто привел Украину в качестве постоянной участницы этого музыкального конкурса.

Сегодня знаменитость посетила студию "Сніданку з 1+1", где выразила свое мнение по поводу скандала на нынешнем нацотборе.

Так, Мозговая подчеркнула, что в первую очередь во всем виноват общественный вещатель, занимавшийся организацией нацотбора.

Елена Мозговая о скандальном Нацотборе и судьбе Украины на "Евровидении-2022"

"Вы сами составили эти правила по Крыму, по поездкам в Россию. Общество требовало это, мы живем в такое время, и это правильно. Но ведь вы должны это исследовать. Как это, вы не можете восемь финалистов проверить? Проверить их песни. Чтобы они были соблюдены, как у LAUD, по времени… Надо было сначала их объявить восемь, а потом его снять, потому что что-то там песня не тогда издана… Это менеджмент, который должен был бы подать в отставку, который у вещателя есть. Дружно написали заявление и сложили лапки и сказали "извините", — прокомментировала продюсер.

Также она шокирована суммой, потраченной на организацию нацотбора:

"Я уже не говорю о 20 миллионах, когда я увидела сумму… Мы все организовывали какие-то концерты, какие-то забавы такие. Но когда увидела такой бюджет… ну это очень много. Отмечу, что это деньги не коммерческого канала, этовещатель общественный – это деньги налогоплательщиков", — сказала Мозговая.

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