Алена Мозговая поделилась редким фото 8-летней дочери, похожей на нее как две капли воды

Украинская продюсер Алена Мозговая поделилась с поклонниками редким фото подросшей дочери от певца Дэвида Аксельрода Соломии.

На странице в Facebook Мозговая разместила фотографию, на которой ее 8-летняя дочь позирует, глядя в камеру. Волосы маленькой Соломии заплетены в косу, она одета в синюю футболку и куртку:

"Дети – самое прекрасное чудо на земле", – коротко прокомментировала фотографию звездная мама.

Дочь Алены Мозговой Соломия / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

В свою очередь, поклонники Мозговой не удержались от комплиментов в адрес Соломии и отметили, что она невероятно похожа на знаменитую маму:

Мамины черты лица

Невероятно красивая девочка

Как же Соломия похожа на вас

Отметим, что Соломия младшая дочь Алены Мозговой, которая родилась в 2015 году в браке продюсера с певцом Дэвидом Аксельродом. Также у Мозговой есть две старшие дочери, 25-летняя Евгения от певца Александра Пономарева, и 28-летняя Зоя, с отцом которой Мозговая разошлась до ее рождения. Пономарев стал фактически отцом для Зои и вырастил ее.

Напомним, недавно названная дочь Александра Пономарева Зоя трогательно поздравила певца с 50-летием совместными архивными фото.

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