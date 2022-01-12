Алена Мозговая показала, как выглядит ее 28-летняя дочь-красавица

Старшая дочь продюсера отпраздновала день рождения.

Украинский продюсер Алена Мозговая поделилась с поклонниками праздником в ее семье.

На днях старшей дочери знаменитости Зое исполнилось 28 лет. Мозговая у себя на Facebook поделилась фотографиями девушки и показала, как она менялась со временем.

Зоя в детстве / facebook.com/olenamozgova

Стоит отметить, что Зоя выросла настоящей красавицей:

"Моя уже взрослая, но для меня всегда маленькая, доченька сегодня празднует 28 лет! Спасибо тебе, Боже, что подарил встречу с такой незаурядной личностью! Прошу у тебя, Творец, дай моему ребенку мужества – бороться там, где возможно что-то изменить, терпение принять то, с чем справиться нереально! И мудрости — отличать одно от другого. Люблю тебя, моя Зоя, безусловно! И спасибо, что выбрала меня в мамы", — адресовала такие слова звездная мама дочке.

Зое исполнилось 28 лет / facebook.com/olenamozgova

facebook.com/olenamozgova

Подписчики страницы Мозговой присоединились к поздравлениям: "Поздравляю вас и вашу дочь. Счастье безграничного вам", "пусть будет счастлива и успешна, любима, как ты сейчас", "поздравляю с красавицей-именинницей".

facebook.com/olenamozgova

Отметим, что у Елены Мозговой есть еще двое дочерей – Евгению продюсер родила в 1999-м от бывшего гражданского мужа, певца Александра Пономарева. А в 2015-м Мозговая подарила своему мужу Дэвиду Аксельроду дочь Соломию.

Первенец Мозговой, дочь Зоя родилась в 1994 году. Она является приемной дочерью Александра Пономарева. С биологическим отцом Зои Алена Мозговая не была расписана и разошлась еще до ее рождения.

Читайте также: