Алена Мозговая показала себя до и после похудения на 22 килограмма

Продюсер рассказала, как ей удалось сбросить такой вес.

Украинский продюсер Алена Мозговая на днях ошеломила, что ей удалось похудеть на 22 килограмма.

А теперь знаменитость продемонстрировала, как выглядела до и после потери веса. Кроме того, Алена поделилась, как ей удалось избавиться от лишних килограммов. По словам Мозговой, она соблюдала кето-диету и интервальное питание 16/8. Также звезда полностью отказалась от алкоголя.

Алена Мозговая до и после похудения / facebook.com/olenamozgova

Также Алена призналась, что спортом в это время не занималась и это было вынуждено из-за состояния здоровья:

"Я бы с удовольствием добавила что-нибудь, хотя бы легкое, к питанию, но заболела болезнью Лайма и лежала не имея сил и возможности даже встать, поэтому спорта не было. Даже не представляю, во что бы я превратилась практически лежа два месяца и учитывая количество лекарств в том числе и гормонов, которые я принимала и колола, если бы не соблюдала свою диету", — поделилась Мозговая.

По словам продюсера, она начала худеть в апреле 2021-го и стартовала с весом 85 килограммов.

"Где-то в октябре я уже была в том весе что и сейчас 63-62. Сейчас 61 вешу. Сахар и сейчас не ем. Но тост из цельнозернового хлеба, например, себе позволяю. Ягодки ела и им каждый день. Добавила сейчас еще яблоки, я их им с орехами на ужин.Трудно ли было? Да, трудно и нечего тут говорить. Иногда хотелось "нахамячиться", запить все просеко и послать эти диеты ко всем чертям. Но откровенный разговор с собой приводил в чувство. Ну и на финал скажу такое.. Не ищите себе отмазки о широкой кости, наследственности, болезни, возрасте, нервной работе, нехватке денег и так далее. Вы должны вызывать восхищение, а не жалость!" – подчеркнула Алена.

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