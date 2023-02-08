Алена Мозговая резко раскритиковала артистов, которые хвастаются отличиями за помощь армии: "Совок головного мозга"

Продюсер поинтересовалась у знаменитостей, зачем им это все.

Известная украинская продюсер Алена Мозговая не удержалась и эмоционально отреагировала на то, что артисты кичатся своими отличиями за помощь нашим защитникам.

Гневный пост Мозговая оставила на странице Facebook. Продюсер поинтересовалась у знаменитостей зачем они это делают и не тошнит ли их самих от себя:

"Когда я вижу, как шоу-биз выкладывает свои грамоты, медали и ордена за помощь армии за весомый вклад, за самоотверженный труд на… фу… Вас самих от себя не тошнит орденцы-грамотоностцы? Народные, заслуженные, простуженные? Зачем вам это все? Зачем вы это публикуете? Вам не стыдно за свои "значительные" заслуги? Совок головного мозга..." – написала продюсер.

Когда я вижу, как шоу-биз преподает свои грамоты, медали и ордена за помощь Армии, за весомый вклад, за самоотверженную... Опубликовано Оленой Мозговой Вторник, 7 февраля 2023 г.

В свою очередь, подписчики Алены Мозговой согласились с ней: "Согласна на все 100%. Добро делается тихо, все остальное – театр", "Думала, что это бесит только меня...", "Мое вам уважение за правдивые слова! Молодец" .

Напомним, на днях Маша Ефросинина впервые показала, как провожает своего мужа Тимура Хромаева на службу. Как известно, с началом полномасштабного вторжения россии в Украину муж звезды пошел служить в добровольческий отряд, прикрепленный к ВСУ.

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