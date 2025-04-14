Алена Мозговая шокировала подробностями после укуса клеща: "Не делайте как я"

Елена Мозговая / © Алена Мозговая / Facebook

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Украинская продюсер Алена Мозговая предостерегла украинцев, почему важно сразу сдавать анализы после укуса клеща.

На днях в столичном Дворце "Украина" состоялся большой концерт в честь 90-летия легендарного поэта-песенника Вадима Крищенко. Среди приглашенных артистов, исполнявших на сцене песни на его поэзию, также была известная продюсер Алена Мозговая. В комментарии ТСН.ua знаменитость впервые поделилась подробностями борьбы со своим недугом. Напомним, не так давно Мозговая рассказала о перенесенной болезни Лайма, последствия от которой испытывает до сих пор. И все это случилось после обычного укуса клеща!

"Сейчас такая теплая зима и весна, что клещи на самом деле могут нападать целый год, не только в мае. Поэтому надо все время беречься, и сразу обращать внимание на любые покраснения, и сдавать необходимые анализы. Чем раньше начать лечение, тем больше шансов, что эта болезнь не перейдет в хроническую форму", — рассказала ТСН.ua Алена Мозговая.

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Ранее продюсерша уже делилась со своими подписчиками, что подхватила боррелиоз еще в июле 2021 года. Более того, у Мозговой даже был частичный паралич лица - один из худших симптомов болезни Лайма.

Сейчас Мозговая признается, что чувствует себя нормально. "Могу разговаривать, двигаться и нормально собственно жить, все остальное - уже мелочи, - рассказывает 51-летняя Алена, которая, кстати, в жизни выглядит так же красиво, как и на фотографиях в соцсетях. - Я носила когда-то размер и M, и 2XL. Сейчас у меня XL, и мне в нем комфортно, а эти пять-шесть килограм, которые постоянно гуляют, я с ними уже смирилась".