Алена Мозговая впервые рассказала, с какой болезнью борется: "Подтвердился диагноз"

Последствиями болезни стали боли и паралич мышц.

Украинский продюсер Алена Мозговая, которая в начале июля сообщила о проблемах со здоровьем, впервые рассказала о своей болезни.

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Алена, которая не любит жаловаться и рассказывать о личном на публику, о своем состоянии заговорила, поскольку ее возмутили пользователи. На днях продюсер вернулась из Скадовска, с фестиваля "Черноморские игры". Диванные критики сразу обвинили Мозговую, что, мол, если человек ездит по фестивалям, то не так уж ему и плохо.

"Понимаете, если я публикую фотографии, на которых я хорошо выгляжу, тексты, в которых я не ною и не жалуюсь, это не значит, что "в Багдаде всьо спокойно ..". Что "вид на миллион, никаких признаков болезни", "может это вы себе придумали, когда болеют, не ездят по фестивалям" ... И так далее. Это не совсем адекватная реакция в любом случае", — отметила Алена.

Елена Мозговая на фестивале / facebook.com/olenamozgova

Она поделилась, что пока ездила, делались очередные анализы и подтвердился диагноз.

"Найдена причина, последствия которой я лечила почти два месяца. Да, я справилась за это время с нереальными болями и параличом мышц половины лица и еще большим количеством "приятностей", которые несет в себе эта инфекция. По факту анализов это болезнь Лайма или боррелиоз", — констатировала Мозговая.

Алена поделилась, что у нее впереди длительное лечение и поблагодарила друзей, которые всегда рядом и поддерживают ее.

Напомним, что месяц назад Алена Мозговая рассказала, что имеет проблемы со здоровьем. Тогда продюсер предположила, что у нее грыжа спины. А несколько недель назад Мозговая напугала распухшей рукой после многочисленных капельниц. Продюсер проходила курс лечения.

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