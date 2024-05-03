Алена Омаргалиева призналась, чем на фронте занимается ее муж Тамерлан: "Он ездит на "ноль"

Украинская певица Алена Омаргалиева рассказала о службе своего мужа Тамерлана в рядах ВСУ.

Возлюбленный исполнительницы от начала полномасштабной войны защищает Украину от российских оккупантов. Сначала Тамерлан записался в ряды ТрО и служил в Киевской области. Впоследствии певец пошел добровольцем в ВСУ. Алена Омаргалиева говорит, что не может раскрывать подробности службы мужа. Впрочем, она призналась, что время от времени он ездит на "ноль", где выполняет боевые задачи.

Тамерлан / Фото: instagram.com/tamerlan_alena

"Он доброволец. С начала полномасштабного вторжения он пошел в ТрО, записался, стоял здесь, в Киевской области. Сейчас он ездит на "ноль", работает с ребятами, возвращается домой, работает здесь для того, чтобы помогать военным подразделениям. Я всегда спрашиваю у него, что я могу говорить", — рассказала певица в интервью Славе Демину.

Омаргалиева отметила, поскольку ее возлюбленный пошел на службу добровольцем, то зарплату не получает. Однако когда Тамерлан находился в рядах ТрО, то тоже средств не брал, а переводил их на нужды общины.

Тамерлан и Алена Омаргалиева / Фото: instagram.com/tamerlan_alena

"Он не получает зарплату в ВСУ. Когда он был в ТрО, и у него была зарплата, он отдавал ее на общину", — призналась артистка.

Напомним, ранее Алена Омаргалиева прокомментировала общение со свекровью, которая живет в РФ. Певица призналась, возникали ли между ними ссоры на фоне войны.

Читайте также: