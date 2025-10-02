Алена Омаргалиева и MamaRika устроили эмоциональный спор и удивили его финалом

Алена Омаргалиева и MamaRika

Украинские певицы Алена Омаргалиева и MamaRika устроили эмоциональный спор.

Конечно же, не в реальной жизни, а в клипе. Исполнительницы порадовали поклонников дуэтной композицией в стиле R&B. Трек получил название "Не ходи". Сама идея дуэтной композиции зарождалась около года. Сначала это была демка Алены Омаргалиевой, к которой уже присоединилась MamaRika. Композицию им помог доработать Иван Клименко. В новой песне певицы показывают глубокую личную борьбу - от соблазна и токсичных чувств до принятия решения остаться верной себе.

"R&B для меня - это пространство для настоящих эмоций. "Не ходи" - о границах и о том, что иногда самая сильная форма любви - это уважение к себе", - отмечает Алена Омаргалиева.

В клипе на песню певицы предстают в символических образах - белой и черной королевы, которые эмоционально спорят за короля. Их игра - это метафора женской конкуренции, которая часто встречается в жизни и является навязанной обществом тенденцией. Финал клипа разрушает клише: королевы отказываются от борьбы друг с другом и становятся рядом.

"В видео мы показали, что две женщины могут спорить, обижаться, но достоинство ведет не к конкуренции, а к единству. Мы выбираем себя и не ждем разрешения", - подчеркивают артистки.

