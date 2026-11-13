- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 1 мин
Алена Омаргалиева на редком фото показала заметно подросшего 12-летнего сына — копию Тамерлана
Удивленные поклонники артистки отмечают, что мальчик как две капли воды похож на своего звездного отца.
Украинская певица Алена Омаргалиева впервые за долгое время показала сына от мужа, исполнителя Тамерлана.
Семейным фото артистка поделилась в Instagram. Исполнительница показалась с 12-летним Тимуром. В частности, певица приобщила сына к тренду. Сначала он позирует перед камерой, скрывая лицо, а затем поворачивается. При этом со спины Тимур — просто копия своего папы. Алена Омаргалиева и сама отметила, что родила мужу его маленького двойника.
«Когда родила ему маленькую копию», — делится знаменитость.
Подписчики артистки тоже были удивлены. Они отмечали, что Тимур действительно как две капли воды похож на папу. Также фанаты певицы обратили внимание, что ее сын уже заметно повзрослел и растет настоящим красавцем: «Как вырос!», «Какой красивый мальчик!», «Копия ваша и Тамерлана!».
Кстати, уже 17 ноября Алена Омаргалиева представит свою новую песню «Я не хочу бути зайвою». Артистка призывает поклонников присоединяться к тренду и публиковать похожие видео под ее композицию.
Напомним, недавно российский юморист Максим Галкин показал своего сына-копию от певицы Аллы Пугачевой. Гарри сильно изменился и повзрослел.