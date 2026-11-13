Тамерлан и Алена Омаргалиева / © instagram.com/omargalieva.alena

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Украинская певица Алена Омаргалиева впервые за долгое время показала сына от мужа, исполнителя Тамерлана.

Семейным фото артистка поделилась в Instagram. Исполнительница показалась с 12-летним Тимуром. В частности, певица приобщила сына к тренду. Сначала он позирует перед камерой, скрывая лицо, а затем поворачивается. При этом со спины Тимур — просто копия своего папы. Алена Омаргалиева и сама отметила, что родила мужу его маленького двойника.

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«Когда родила ему маленькую копию», — делится знаменитость.

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Алена Омаргалиева с сыном от Тамерлана / © instagram.com/omargalieva.alena

Подписчики артистки тоже были удивлены. Они отмечали, что Тимур действительно как две капли воды похож на папу. Также фанаты певицы обратили внимание, что ее сын уже заметно повзрослел и растет настоящим красавцем: «Как вырос!», «Какой красивый мальчик!», «Копия ваша и Тамерлана!».

Кстати, уже 17 ноября Алена Омаргалиева представит свою новую песню «Я не хочу бути зайвою». Артистка призывает поклонников присоединяться к тренду и публиковать похожие видео под ее композицию.

Напомним, недавно российский юморист Максим Галкин показал своего сына-копию от певицы Аллы Пугачевой. Гарри сильно изменился и повзрослел.

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