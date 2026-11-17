Алена Омаргалиева

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Украинская певица Алена Омаргалиева возвращает одну из своих песен в новом неожиданном звучании.

Рок-версия «Я не хочу бути зайвою» получила не только кардинально другое музыкальное прочтение, но и видеоработу, созданную командой артистки всего за 12 часов. Оригинальная версия композиции увидела свет еще три года назад. Тогда трек уже нашел своих слушателей, но совсем недавно получил новое дыхание после выступления Алены в проекте «Музрум». После выхода шоу социальные сети исполнительницы наполнились комментариями и просьбами слушателей выпустить именно эту песню. Решение стало спонтанным, но очень личным.

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«Я ехала с концерта во Львов и по дороге читала ваши комментарии. Увидела, сколько людей пишут о „Я не хочу бути зайвою“, как сильно вам отозвалась эта песня в новом звучании. И в какой-то момент поняла: я не могу просто бросить это без ответа. Мы посмотрели на график и поняли, что следующий день — фактически единственная возможность все реализовать. Потому решили подвинуть запланированные релизы и сделать это здесь и сейчас», — рассказывает Алена.

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Алена Омаргалиева

Команда приняла настоящий творческий вызов: за один день требовалось записать новую версию композиции, снять видеоработу, организовать весь производственный процесс и подготовить материал к релизу. В работу включились музыканты, звукорежиссеры, видеокоманда и менеджмент. Из-за перебоев с электроснабжением привлекали даже генераторы, чтобы не останавливать процесс. В итоге всего лишь за 12 часов команда создала полноценную музыкальную и видеоработу.

Новая версия «Я не хочу бути зайвою» — это другое эмоциональное прочтение уже знакомой истории. Рок-звучание придает композиции характер, внутреннюю силу и новое эмоциональное напряжение, открывая ее с неожиданной стороны.

«Для меня эта история, прежде всего, о вас. Иногда слушатели могут повлиять на творческие решения артиста сильнее любых запланированных стратегий. Я очень благодарна за вашу реакцию, каждый комментарий и за то, что вы не отпустили эту песню. Мне захотелось не просто выложить архивную запись или смонтировать что-либо из уже готовых материалов, а создать для нее полноценную новую жизнь», — делится певица.

Через искренние слова и мощное рок-звучание Алена превращает песню в громкий манифест для всех поколений — о собственной ценности, праве на любовь и главном правиле: никогда не соглашаться быть второстепенным выбором, а всегда выбирать себя.

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Напомним, недавно Алена Омаргалиева на редком фото показала заметно подросшего 12-летнего сына. Пользователи отметили, Тимур — просто копия своего звездного отца, певца Тамерлана.

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