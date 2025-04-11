Алена Омаргалиева откровенно о своем хите "Мужчина": кто пытался украсть и поздравление жены Усика

Алена Омаргалиева / © instagram.com/omargalieva.alena

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Клип на песню известной певицы Алены Омаргалиевой "Мужчина" уже третью неделю занимает первое место среди песен на вкладке "Популярное".

Видео уже перешло отметку в три миллиона просмотров. А задолго до премьеры в Сети начали появляться песни-дипфейки, которые создавали люди с помощью искусственного интеллекта, нарушая авторские права артистки.

Редакция ТСН.ua обратилась к Алене Омаргалиевой, чтобы узнать все подробности создания этого бесспорного хита.

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"Песня была написана еще летом прошлом года. Мне хотелось подбодрить всех наших украинских мужчин, чтобы у их женщин наконец-то появилась песня, где они могли к ним обратиться со словами "Этот мужчина только мой!". Обычно я напеваю песни на диктофон, эту тоже написала, пока ехала в машине. Естественно, я ее писала, думая о своем мужчине. Но, кстати, когда впервые показала записанный вариант Тамерлану, он не сказал, что это 100-процентный хит, — откровенно рассказала ТСН.ua певица.

Тамерлан и Алена Омаргалиева / © instagram.com/tamerlan_alena

Впервые песню "Мужчина" Алена Омаргалиева исполнила на своем концерте в Киеве летом прошлого года. После этого композиция завирусилась в TikTok – под отрывок из песни сняли более 20 тысяч видео. А когда под нее станцевали на своем частной вечеринке Александр и Екатерина Усики, в сети начали появляться дипфейки, потому что официального релиза "Мужчины" до сих пор не было.

На съемках клипа "Мужчина" / © instagram.com/omargalieva.alena

"Я с одной стороны радовалась тому, что людям так нравится песня. С другой стороны, как автор своих песен, мне было немного неприятно, что начали появляться песни-дипфейки, то есть сделанные искусственным интеллектом. И все они имели разные названия "Этот мужчина", "Мужчина только мой", "Мужчина". Десятки тысяч просмотров реально на разных YouTube-каналах. Мы с лейблом блокировали их и параллельно как можно быстрее пытались записать и выпустить эту песню.

На наш вопрос, какая была реакция семьи Усиков на песню, когда их танец завирусился в Сети, певица ответила: "Катя и Александр любят мои песни, не только "Мужчину". Катя, кстати, поздравила меня с премьерой и сказала, что это точно хит".

Также мы не могли не поинтересоваться, обращался ли к певице исполнитель Дмитрий Волканов, который на недавнем концерте в Киеве исполнил припев из ее песни: "Честно говоря, мы не давали разрешение на исполнение "Мужчины" Волканову, но меня это радует. Я как-то не вижу в этом ничего плохого. Это очень прикольно. Его вариант исполнения мне понравился".

Напомним, певец Дмитрий Волканов на своем сольнике перепел не только хит Омаргалиевой, но и песни из репертуара Натальи Могилевской и Натальи Бучинской.