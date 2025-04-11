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Алена Омаргалиева откровенно о своем хите "Мужчина": кто пытался украсть и поздравление жены Усика
В эксклюзивном комментарии ТСН.ua певица рассказала историю создания самой популярной на YouTube песни.
Клип на песню известной певицы Алены Омаргалиевой "Мужчина" уже третью неделю занимает первое место среди песен на вкладке "Популярное".
Видео уже перешло отметку в три миллиона просмотров. А задолго до премьеры в Сети начали появляться песни-дипфейки, которые создавали люди с помощью искусственного интеллекта, нарушая авторские права артистки.
Редакция ТСН.ua обратилась к Алене Омаргалиевой, чтобы узнать все подробности создания этого бесспорного хита.
"Песня была написана еще летом прошлом года. Мне хотелось подбодрить всех наших украинских мужчин, чтобы у их женщин наконец-то появилась песня, где они могли к ним обратиться со словами "Этот мужчина только мой!". Обычно я напеваю песни на диктофон, эту тоже написала, пока ехала в машине. Естественно, я ее писала, думая о своем мужчине. Но, кстати, когда впервые показала записанный вариант Тамерлану, он не сказал, что это 100-процентный хит, — откровенно рассказала ТСН.ua певица.
Впервые песню "Мужчина" Алена Омаргалиева исполнила на своем концерте в Киеве летом прошлого года. После этого композиция завирусилась в TikTok – под отрывок из песни сняли более 20 тысяч видео. А когда под нее станцевали на своем частной вечеринке Александр и Екатерина Усики, в сети начали появляться дипфейки, потому что официального релиза "Мужчины" до сих пор не было.
"Я с одной стороны радовалась тому, что людям так нравится песня. С другой стороны, как автор своих песен, мне было немного неприятно, что начали появляться песни-дипфейки, то есть сделанные искусственным интеллектом. И все они имели разные названия "Этот мужчина", "Мужчина только мой", "Мужчина". Десятки тысяч просмотров реально на разных YouTube-каналах. Мы с лейблом блокировали их и параллельно как можно быстрее пытались записать и выпустить эту песню.
На наш вопрос, какая была реакция семьи Усиков на песню, когда их танец завирусился в Сети, певица ответила: "Катя и Александр любят мои песни, не только "Мужчину". Катя, кстати, поздравила меня с премьерой и сказала, что это точно хит".
Также мы не могли не поинтересоваться, обращался ли к певице исполнитель Дмитрий Волканов, который на недавнем концерте в Киеве исполнил припев из ее песни: "Честно говоря, мы не давали разрешение на исполнение "Мужчины" Волканову, но меня это радует. Я как-то не вижу в этом ничего плохого. Это очень прикольно. Его вариант исполнения мне понравился".
Напомним, певец Дмитрий Волканов на своем сольнике перепел не только хит Омаргалиевой, но и песни из репертуара Натальи Могилевской и Натальи Бучинской.