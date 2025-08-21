Алена Омаргалиева показала фото со своей свадьбы с Тамерланом и вспомнила, как он сделал ей предложение

Алена Омаргалиева и Тамерлан

Реклама

Певица Алена Омаргалиева поделилась трогательной историей о том, как получила предложение руки и сердца от своего мужа и сценического партнера Тамерлана.

В интервью для Viva! артистка вспомнила, как в новогоднюю ночь 2013 года по дороге в Черкассы возлюбленный неожиданно остановил авто возле городской таблички, стал на одно колено и сделал предложение.

«На улице дождь, декабрь, грязь — романтики ноль. И тут он спрашивает, стану ли я его женой. Конечно, я сказала «да»», — вспоминает Омаргалиева.

Реклама

Неожиданностью стал и визит к родителям, ведь Тамерлан сразу признался, что хочет стать мужем их дочери. Певица рассказала, что родители были шокированы, а парень очень нервничал.

Их свадьба состоялась 26 июня того же года, и супруги до сих пор хранят теплые воспоминания об этом дне. Именно искренность и волнение тех событий легли в основание новой композиции «Сама не своя».

В клипе, главную роль в котором сыграла Александра Сорока, невеста предстает в визуальной метафоре внутреннего хаоса: снаружи — праздник и красота, внутри — сомнения и страх. Атмосферности добавила гроза, которая неожиданно началась прямо во время съемок.

Фанаты уже активно делятся забавными историями в комментариях к видео. Среди любимых артистки — рассказ о девушке, которая сбежала из ЗАГСа, но жених быстро вернул ее обратно.

Реклама

Сегодня Тамерлан и Алена уже 12 лет в счастливом браке. Артистка признается, что когда она выходила замуж, тоже волновалась, но в их истории больше «сам не свой» был как раз Тамерлан.

Алена Омаргалиева и Тамерлан / © instagram.com/omargalieva.alena

Алена Омаргалиева и Тамерлан / © instagram.com/omargalieva.alena

Напомним, недавно Алена Омаргалиева в 12-ю годовщину брака растрогала, какой была ее свадьба с Тамерланом. Артистка опубликовала трогательные фото с помолвки.