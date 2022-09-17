Алена Омаргалиева тронула видео ко дню рождения от папы-военного: "Поздравление с "нуля"

Трогательное поздравление для Алены Омаргалиевой на своей странице в Instagram опубликовал ее муж, певец Тамерлан. Он показал кадры, на которых исполнительница записывает песню в звукозаписывающей студии.

"Малая, сегодня твой День. День твоей Мега-энергии и осуществления всех мечтаний. Спасибо за то, что делаешь для нас, спасибо за твою человечность и настоящую любовь. Все просто — все реально и все возможно и какой бы высокой ни была гора — мы ее обязательно покорим", — написал певец.

Но самое трогательное поздравление Алена получила от украинских защитников и отца, который сейчас защищает Украину от российских оккупантов на передовой.

"Хотели бы поздравить одну девушку нашего бойца с совершеннолетием, с днем рождения. Пожелать ей самого лучшего и передать поздравление прямо с "нуля", — сказал на видео один из военных.

Далее побратимы передали слово певице отца.

"Самое главное, что нам сейчас нужно это мир. Поэтому желаю всем нам мира и тебе в первую очередь. А также здоровья, любви и большого женского счастья", — поздравил дочь папа.

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