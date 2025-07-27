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Алена Омаргалиева в 12-ю годовщину брака растрогала, какой была ее свадьба с Тамерланом
Певица вспомнила, что она чувствовала в тот день.
Украинская певица Алена Омаргалиева поделилась воспоминаниями о свадьбе с мужем Тамерланом, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.
Так, 12 лет назад возлюбленные официально заключили брак. По этому случаю Алена опубликовала фотографии с церемонии и растрогала эмоциями, которые переполняли ее в самый важный день супружеской жизни. Певица призналась, что с тех пор ни на мгновение не усомнилась в правильном выборе мужчины, который рядом.
"В этот день я была сама не своя. Сама не своя от количества эмоций, которые меня переполняли. Я была влюблена, водоворот мыслей в голове, бабочек в животе и дрожащие руки брали верх. Прошли годы и сейчас я с теплом вспоминаю этот день. Один из важнейших в моей жизни и уверена, что сделала правильный выбор сердцем и душой", — написала звезда.
На свадьбе певица была в элегантном белом платье с кружевом и длинным веляном, а ее избранник — в стильном темно-синем костюме с белой рубашкой и галстуком.
Напомним, недавно инсайдер сообщил о романе актрисы Анджелины Джоли с коллегой Джонни Деппом и раскрыл подробности их тайных свиданий.