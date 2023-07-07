Алена Омаргалиева в секси топе поздравила мужа с 10-летием брака пикантным видео

Певица Алена Омаргалиева рассказала, что недавно они с мужем и партнером по дуэту TamerlanAlena – Тамерланом отпраздновали 10-летие супружеской жизни.

Свою любовь к Тамерлану Алена передала в новой нежной композиции "Пригорни", к которой также сняла клип. По словам Омаргалиевой, ее новый трек – это ода любви, которая исцеляет любые раны.

Алена Омаргалиева

"Мы с Тамерланом начинали как дуэт и сами не представляли, что так много пройдем вместе, рука об руку. Сейчас мы проживаем сверхсложный период для нашей страны, но война лишь укрепила наш брак. Научились обнимать на расстоянии и давать веру друг другу. "Тебе я буду лікувати, загою всі рани" – эти строки песни я написала для своего любимого. Вместе мы все пройдем", – прокомментировала Омаргалиева.

В видео к треку исполнительница предстала в нежном образе. Основным лейтмотивом видеоработы является любовь. Каждое слово обращено к мужчине, которого она обещает любить всегда.

Алена Омаргалиева

Напомним, ранее Алена Омаргалиева растрогала видео ко дню рождения от папы-военного.

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