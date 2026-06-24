Алена Омаргалиева впервые спела с мамой и показала семью в клипе

Алена Омаргалиева с мамой

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Украинская певица Алена Омаргалиева представляет новую композицию «Зійшла зоря» — одну из личных и теплых работ в своем творчестве. Главной особенностью релиза стало то, что впервые артистка спела вместе со своей мамой, создав глубоко эмоциональный и по-настоящему семейный музыкальный момент.

«Зійшла зоря» сочетает современное звучание с украинскими этническими мотивами, формируя атмосферу внутреннего покоя, счастья и уюта. Это композиция о силе семьи, о корнях и тех невидимых связях, которые объединяют поколение.

Видеоработа к синглу усиливает главную идею трека. В кадре большая семья артистки: мама, папа, сын, сестра, тетя, дядя и племянницы, которые собираются вместе за большим традиционным украинским столом. Этот образ стал символом единства, наследственности и живых традиций.

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Алена Омаргалиева с родными

Неожиданным, но ярким камео в клипе стало появление Юрия Ткача, который предстает в роли цимбалиста. Вместе с ним в видео появляется и его семья — жена Виктория Ткач и дочь Елизавета Ткач, добавляя еще больше тепла и искренности этой истории.

«Особенно важным для меня стало то, что в этой работе я смогла снять своих родителий. Это момент, который навсегда останется со мной как нечто очень настоящее и бесценное. И еще глубже это делает то, что голос моей мамы звучит в этой песне. Это как связь, которая теперь запечатлена в музыке навсегда — на годы. Не менее значимой стала и видеоработа. В этом клипе мне удалось собрать вместе всю мою большую семью: маму, папу, сына, сестру, тетю, дядю, племянниц… Мы сели за один большой традиционный украинский стол», — делится артистка.

«Зійшла зоря» — это больше, чем музыкальный релиз. Это история о корнях, семье и силе традиций, которые естественно переплетаются с современным звучанием и превращаются в резонирующее через время эмоциональное послание.

Напомним, недавно артисты Владимир Дантес и Маша Кондратенко неожиданно спели о токсической любви. Певцы представили дуэтную композицию «донт тач».

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