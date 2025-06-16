Алена Омаргалиева высказалась о муже в ВСУ и как часто с ним видится: "Легче все воспринимать"

Алена Омаргалиева с супругом Тамерланом

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Украинская певица Алена Омаргалиева откровенно рассказала об отношениях со своим мужем Тамерланом, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.

Алена призналась, что хоть и видится с возлюбленным реже из-за ее гастролей, но все же ситуация лучше, чем была раньше, когда она находилась за границей. Певица добавила, что сейчас их встречи происходят чаще, чем раз в полгода.

"Сегодня мы видимся чаще, чем тогда, когда я была в другой стране. Это тоже влияло. Почти четыре месяца я была без мужа. Он военнослужащий, но я по крайней мере нахожусь в Украине и мне легче все воспринимать. Я на гастролях, поэтому мы реже видимся. Но можем видеться, когда его отпускают. Нет такого, что по полгода не видимся", - рассказала Омаргалиева в комментарии "Люкс ФМ".

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Алена Омаргалиева с мужем / © instagram.com/tamerlan_alena

К слову, несмотря на физическое расстояние, супруги постоянно поддерживают контакт. Более того, даже во время службы Тамерлан находит время для помощи с идеями для жены-певицы.

"Мы постоянно с ним на связи. Он постоянно мне что-то советует, даже идеи для клипов дает. Все таки не просто так 15 лет в дуэте были", - добавила артистка.

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева показалась с мужем на фото со свадьбы в особенный день.