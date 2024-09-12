Алена Омаргалиева заговорила о второй беременности и раскрыла, чем на фронте занимается Тамерлан

Украинская певица Алена Омаргалиева заговорила о второй беременности и рассекретила, чем на фронте занимается ее муж Тамерлан, который служит в рядах ВСУ.

В программе "ЖВЛ представляет" артистка призналась, что они с возлюбленным хотят стать родителями во второй раз. Впрочем, супругам пока не удается воплотить свои планы в реальность. По словам Омаргалиевой, сейчас приходится жить в сложные времена и переживать немало стресса, что не способствует беременности.

"Хочется уже второго ребенка. Наверное, много чего зависит от меня, но надо настроиться, потому что в трудные времена живем. Конечно, есть стрессы, переживания", — рассказала артистка.

Тамерлан, Алена Омаргалиева и их сын / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Также сейчас очень сильно занят и Тамерлан. Музыкант с первых дней полномасштабной войны находится на службе. Как рассказала Омаргалиева, ее возлюбленный работает с беспилотниками и вместе с побратимами выполняет боевые задачи. Пока что Тамерлан находится в Киеве, однако на передовую также часто ездит.

"У него нет времени. Он постоянно занят. Он сейчас в основном находится в Киеве, он занимается беспилотниками, с побратимами выполняет военные задачи, ездит на передовую и возвращается. Я вижу его сейчас чаще", — поделилась певица.

Тамерлан и Алена Омаргалиева / Фото: instagram.com/tamerlan_alena

Напомним, недавно исполнительница Кристина Соловий сообщила, что ее брат вступил в ряды ВСУ. Родной человек артистки пошел на фронт добровольцем.

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