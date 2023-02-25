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Алена Шоптенко довела до слез эмоциональным танцем, который исполнила посреди атомной электростанции

Алена Шоптенко довела до слез эмоциональным танцем, который исполнила посреди атомной электростанции

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
452
Время на прочтение
2 мин
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Алена Шоптенко довела до слез эмоциональным танцем, который исполнила посреди атомной электростанции

Алена Шоптенко

Этой постановкой танцовщица передала состояние многих украинцев во время войны.

Украинская хореограф Алена Шоптенко представила социальный видеопроект, в котором передала состояние многих украинцев во время войны.

На странице в Instagram артистка разместила свой эмоциональный танец, который исполнила в необычной среде – посреди атомной электростанции. Локацией стала АЭС Kernkraftwerk Zwentendorf в Нижней Австрии. Отметим, что в результате референдума 1978 года население Австрии отказалось от запуска работы АЭС после завершения строительства.

Основная идея проекта – продолжать движение, несмотря на любые трудности и поддерживать ментальное здоровье с верой в лучшее будущее. Он стал настоящим манифестом поддержки всех женщин, которые, как и Алена, вынуждены были уехать из Украины из-за большой войны ради безопасности своих детей, и пытаются продолжать активно жить и воспитывать новое поколение сознательных украинцев.

"Проходит год полномасштабного российского вторжения, когда каждый украинец и украинка чувствуют себя так, будто находятся в атомном реакторе. Страх и опасность испытывают все: граждане, находящиеся в Украине, жители временно оккупированных территорий, а также вынужденно выехавшие за границу и волнующиеся за своих близких, оставшихся дома под угрозой ракетных атак. Именно поэтому мы выбрали такую символическую локацию", – объяснила Алена.

Напомним, ранее Алена Шоптенко показала, как эмоционально станцевала на благотворительном вечере в Вене. Танцовщица приняла участие в благотворительном мероприятии и рассказала, сколько денег на поддержку украинцев собрали.

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Дата публикации
Просмотры
452
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