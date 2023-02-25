Алена Шоптенко довела до слез эмоциональным танцем, который исполнила посреди атомной электростанции

Украинская хореограф Алена Шоптенко представила социальный видеопроект, в котором передала состояние многих украинцев во время войны.

На странице в Instagram артистка разместила свой эмоциональный танец, который исполнила в необычной среде – посреди атомной электростанции. Локацией стала АЭС Kernkraftwerk Zwentendorf в Нижней Австрии. Отметим, что в результате референдума 1978 года население Австрии отказалось от запуска работы АЭС после завершения строительства.

Основная идея проекта – продолжать движение, несмотря на любые трудности и поддерживать ментальное здоровье с верой в лучшее будущее. Он стал настоящим манифестом поддержки всех женщин, которые, как и Алена, вынуждены были уехать из Украины из-за большой войны ради безопасности своих детей, и пытаются продолжать активно жить и воспитывать новое поколение сознательных украинцев.

"Проходит год полномасштабного российского вторжения, когда каждый украинец и украинка чувствуют себя так, будто находятся в атомном реакторе. Страх и опасность испытывают все: граждане, находящиеся в Украине, жители временно оккупированных территорий, а также вынужденно выехавшие за границу и волнующиеся за своих близких, оставшихся дома под угрозой ракетных атак. Именно поэтому мы выбрали такую символическую локацию", – объяснила Алена.

Напомним, ранее Алена Шоптенко показала, как эмоционально станцевала на благотворительном вечере в Вене. Танцовщица приняла участие в благотворительном мероприятии и рассказала, сколько денег на поддержку украинцев собрали.

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