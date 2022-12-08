Алена Шоптенко показала, как эмоционально станцевала на благотворительном вечере в Вене

Танцовщица приняла участие в благотворительном мероприятии и рассказала, сколько денег на поддержку украинцев собрали.

Хореограф Алена Шоптенко с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину с маленьким сыном находится в Австрии.

На днях танцовщица стала гостей благотворительного мероприятия в Вене, организованного фондом "МАМА плюс Я". Как рассказала Шоптенко на своей странице в Instagram, она впервые с начала полномасштабной войны одела коктейльное платье и чувствовала себя как в мирные времена в Украине:

"Впервые за 9 месяцев одела здесь в Вене коктейльное платье, да еще и такое невероятное от Nadya Dzyak. И на время почувствовала себя так, как когда-то чувствовала себя дома в Украине. А еще приятнее становится от того, что повод был замечательный! Потому что 27 ноября мы вместе с благотворительным фондом "МАМА плюс Я" провели благотворительный предрождественский вечер "Триумф добра", – рассказала Шоптенко.

Алена Шоптенко приняла участие в благотворительном мероприятии в Вене / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Также артистка поделилась, что на этом мероприятии вместе с коллегами по культурному фронту выступала и продемонстрировала эмоциональный танец.

Алена Шоптенко приняла участие в благотворительном мероприятии в Вене / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Алена Шоптенко приняла участие в благотворительном мероприятии в Вене / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Кроме того, Алена поделилась, сколько денег удалось собрать во время благотворительного мероприятия:

"Благодаря приобретенным билетам, лотам аукциона и донатам удалось собрать 83 тысячи 840 евро, которые пойдут на помощь подопечным фонда, детям и матерям, нуждающимся в помощи из-за войны в Украине", — сообщила танцовщица.

Напомним, ранее Алена Шоптенко со 120 украинками устроила зрелищный танцевальный флешмоб в центре Вены.

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