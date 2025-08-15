Алена Шоптенко раскрыла новые подробности о расстройстве своего 7-летнего сына

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

В начале года танцовщица Алена Шоптенко рассказала о ментальном состоянии мальчика, а сейчас подробнее объяснила о самом диагнозе.

Знаменитость в интервью Славе Демину объяснила, что во время проверки уровня знаний сына в университете Зигмунда Фрейда, который находится в Австрии, психотерапевты обнаружили не только высокий уровень IQ мальчика, но и смешанное расстройство поведения и эмоций.

По ее словам, Украина и Австрия в этом плане отличаются. В украинской системе такая активность ребенка считается нормой, а в австрийской — это слишком.

Алена Шоптенко с сыном / © instagram.com/alena_shoptenko

Официальный диагноз Алексею не поставили, однако эксперты, которые проверяли мальчика, убедили Елену в его расстройстве. И хотя австрийские врачи считают, что у мальчика есть определенные особенности, хореограф нашла украинского специалиста, у которого был опыт работы с западно-европейским обществом, и тот в свою очередь объяснил, что с ребенком все нормально.

«У ребенка было много изменений за это время. Это маленький ребенок, эмоционально ему нужно больше времени, чтобы эмоционально развиться, и это нормально. Так очень часто бывает», — отметила Шоптенко.

