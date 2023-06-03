Алена Шоптенко рассказала о своем возвращении в Киев и вспомнила, как на ее глазах сбили дрон

Танцовщица до сих пор пытается привыкнуть к столичным реалиям после жизни за границей.

Хореограф Алена Шоптенко неделю назад вернулась в Киев из Вены, где жила с начала полномасштабной войны.

Возвращение танцовщицы как раз совпало с постоянными российскими атаками на украинскую столицу, поэтому первое время Алена чувствовала себя довольно стрессово. Более того, в первые дни в Украине прямо на глазах у нее в центре Киева сбили дрон.

"Находясь с сыном за границей, живя в двух реальностях с начала войны, мозг очень устал. Может поэтому, приехав в Украину первые несколько дней я находилась в немом шоке и не могла ни с кем общаться. Я просто очень много ходила по улицам Киева и вдыхала родное воздух. Сразу после моего приезда начались ракетные удары, которых не было до этого долгое время, и которые все еще продолжаются. Это вызвало тревогу, но не удивившее меня страх и панику. Как и дрон, сбитый в центре на моих глазах", – поделилась Алена.

Алена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

По словам Шоптенко, новый глоток воздуха и вдохновение подарили ей украинцы. Глядя на то, как они справляются с неурядицами, танцовщица и сама почувствовала внутренние силы.

"Я почувствовала от людей тепло, вежливость, целеустремленность, поддержку, ощутимую внутреннюю силу и жажду жизни и развития, несмотря ни на что. Этот отчеканенный стальной стержень, в каждого, кого я встречала вселял в меня чувство покоя и безопасности, в стране, в которой до сих пор опасно. Вот как интересно", – поделилась Шоптенко.

Напомним, в День Киева Алена Шоптенко посвятила эмоциональный танец родному городу.

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