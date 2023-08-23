Алена Шоптенко рассказала о тяжелой адаптации 5-летнего сына за границей и о его драках в детсаду

Украинская хореограф, участница "Танцев со звездами" Алена Шоптенко призналась, что ее 5-летнему сыну Алексею непросто адаптироваться в Вене.

Как известно, с начала полномасштабной войны Шоптенко вместе с сыном уехала в Австрию. Однако, как призналась Алена в интервью ЖВЛ, мальчику до сих пор тяжело привыкнуть к новым реалиям жизни.

"Я думаю, что трудности есть у каждой украинской мамы, которая была вынуждена выехать за границу с ребенком. Я говорю о тех, с кем я общаюсь в Вене. Любая украинская мама каждую неделю ходит к директору в учреждение, в котором учится ее ребенок. Потому что нарратив один и тот же – ваш ребенок дерется. Ваш ребенок очень экспрессивный", – рассказала Шоптенко.

Танцовщица добавила, что за границей не всегда учитывают, какой у ребенка из Украины бэкграунд, что ребенку тяжело, он не знает языка.

"Дети разные. У наших детей с вашими совершенно разные бэкграунды. Начнем с того, что они, в принципе, более активные, другой менталитет, они экспрессивнее. Заканчивая тем, что дети были вырваны из зоны комфорта. Дети приехали из Украины. И, конечно, что они не понимают языка. И единственный этот копинг-режим. Все по-разному, но мой личный ребенок, он такой. Он себя не даст в обиду. Он отвечает сразу физически. И мы тоже над этим работаем", – сказала Алена.

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По словам хореографа, ей пришлось перевести сына из одного детсада в другой, и она сразу поговорила с директором.

"Но в другом садике я заняла другую позицию. Я сразу пришла к директору, к каждому преподавателю и сказала: "Ребенок из Украины, ребенок не понимает языка. Он пытается. Потому могут быть такие и такие моменты. Если вы хотите, чтобы я что-то объяснила ему, я охотно это сделаю на нашем языке, чтобы он знал эти правила и дальше выполнял", – поделилась Шоптенко.

Алена Шоптенко с сыном / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Напомним, ранее Алена Шоптенко рассказала о своем возвращении в Киев и вспомнила, как на ее глазах в центре Киева сбили дрон.

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