Алена Шоптенко со 120 украинками устроила зрелищный танцевальный флешмоб в центре Вены

Украинский хореграф Алена Шоптенко обнародовала видео с танцевальным флешмобом, который устроила в День Независимости.

На странице в Instagram Алена Шоптенко поделилась видео танцевального флешмоба, организованного на День Независимости Украины.

В нем приняло участие 120 украинцев. Перформанс устроили прямо в центре столицы Австрии Вены. Флешмоб проходил вокруг 4-метровой Мотанки, которую создали специально к мероприятию.

"По прогнозу в тот день должен был идти дождь. Для всей команды это означало бы катастрофу. Инструменты игравшего под открытым небом оркестра были бы повреждены, технику нельзя было бы использовать, Мотанка бы не выстояла, а зрители бы просто не собрались .Единственное, 120 украинок и украинцев танцевали бы при любых условиях!" – рассказала Шоптенко.

Но, к счастью, погода была на стороне организаторов и все прошло именно так, как было задумано.

В свою очередь, зрители поделились, что были ошеломлены подачей и эмоциями танцовщиков: "Как красиво и чувственно", "просто до слез", "у меня мурашки по кожее", "Какие же украинцы талантливые! И музыка – композитор, и оркестр, и постановка".

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