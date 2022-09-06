Алена Шоптенко устроила трогательный флешмоб со 120 украинцами в центре Вены вокруг 4-метровой мотанки

Хореограф и тренер "Танців з зірками" Алена Шоптенко с началом полномасштабного вторжения России в Украину вместе с маленьким сыном уехала в Австрию.

В настоящее время Алена Шоптенко вместе с сыном находятся в столице Австрии Вене. Там хореограф не сидит, сложа руки.

Как рассказала Шоптенко на своей странице в Instagram, ко Дню Независимости Украины она вместе со 120 украинцами устроила масштабный танцевальный флешмоб, который посвятила украинкам:

"Мне, как и многим женщинам из-за полномасштабной войны, пришлось ехать несколько дней с Родины, вывозя своего ребенка в безопасное место, искать убежище и пытаться построить хоть какой-то быт в чужой стране, в которой я совсем не хотела оказаться, с непонятным языком и менталитетом. При этом чувствовать полное бессилие перед обстоятельствами и неспособность принимать решения от шока. Поэтому второй танцевальный перформанс со 120 украинками и украинцами, который мы создали с командой в рамках Дня Независимости в Вене, очень особенный для меня", — рассказала танцовщица.

Фото: instagram.com/alena_shoptenko

По словам Шоптенко, танец был построен вокруг 4-метровой мотанки, установленной на центральной площади Вены:

"Этот танец вокруг 4-метровой мотанки – традиционной украинской куклы-оберега, посвященный украинской женщине. Эта мотанка скорбная, но плодовитая. Она несокрушима и полна любви. Каждая из украинок во время этого танца рассказывала свою историю о том, какие препятствия она преодолевала на пути безопасности своих детей. Как теперь эти дети уже полгода растут без пап, а некоторые из них уже и не увидят", — поделилась Алена.

Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Хореограф призналась, что репетиции этого флешмоба были очень эмоциональными, и каждому участнику было трудно снова испытывать эти чувства:

"Но, как говорится, этот танец основан на реальных событиях, и является очередным напоминанием мира о последствиях войны. Так что каждая из украинок является той Мотанкой, которая остается хранительницей своего рода и готова выстоять во что бы то ни стало ради своей семьи", – добавила Шоптенко.

Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Также хореограф анонсировала, что вскоре опубликует видео этого флешмоба, монтаж которого сейчас в процессе.

Читайте также: