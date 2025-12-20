Алена Тополя ответила экс-бойфренду Лисице за язвительный комментарий о ее разводе: "Могу понять"

Вадим Лисица и Елена и Тарас Тополи

Украинская певица Елена Тополя впервые публично прокомментировала язвительное заявление своего бывшего избранника, продюсера и композитора Вадима Лисицы, которое появилось в сети после новости о ее разводе с фронтменом группы «Антитела» Тарасом Тополей.

Так, после объявления о разводе Елены и Тараса Тополи продюсер опубликовал лаконичный резкий пост, в котором, не называя имен, намекнул на неискренность пары. Впоследствии пост был удален, а сам продюсер тему больше не комментировал: «Греть релиз песни за счет брошенных троих детей — это новый уровень цинизма. Прямо фу».

Артистка призналась, что не читала скандальній пост лично, однако быстро поняла, о чем идет речь. По словам Елены, они с Лисицей не общаются и не планируют возвращаться к обсуждению прошлого. В то же время она подчеркнула, что способна понять его эмоции.

«Я не читала, но вспомнила и поняла о чем речь… Мы на эту тему не общались и не будем общаться. Если он что-то такое написал, я могу его понять. Потому что все же у нас было не очень красивое наше расставание. Да и оно в определенной степени было очень эмоциональным. Все равно, как ни крути, мы очень многое сделали вместе. Это до сих пор живет. И песни, и это развитие, которое у нас обоих произошло… Это опыт прекрасный. Я очень благодарна всем людям, которые были и есть в моей жизни…» — рассказала Елена в интервью blik.ua.

Елена и Тарас Тополи / © instagram.com/alyoshasinger

Елена также резко высказалась о реакции соцсетей и блогеров, которые, по ее словам, раздувают все на пустом месте. И это при том, что бывшие супруги не давали никаких официальных комментариев на тему причин разрыва брака. Артистка убеждена, что мудрые люди не тратят энергию на такие темы.

«Те, кто неразумный и немудрый, будут все это растягивать, размазывать. Ну пусть этим занимаются. Не хочу в это вообще влезать. Не то, что мне неприятно, или приятно. Я считаю это пустозвоном. Это как от какого-то важного события отвлекать внимание. Точно знаю, что те, кто действительно знают меня, мою жизнь — никто никогда такого бы не сказал. И против Тараса, и против меня», — подчеркнула звезда.

Отметим, в начале декабря Елена и Тарас Тополя ошеломили поклонников новостью о разрыве. Супруги заявили, что решили двигаться дальше отдельно, и уже подали заявление в суд на официальный развод. Однако они продолжают воспитывать троих детей совместно. А недавно Елена Тополя заговорила о поездке с потомками и экс-супругом на зимний отдых.