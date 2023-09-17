Алене Омаргалиевой – 37: муж певицы поздравил любимую и рассказал секреты их 10-летнего брака

Сегодня, 17 сентября, день рождения отмечает украинская певица Алена Омаргалиева.

По этому случаю муж артистки, рэпер Тамерлан рассказал о материнстве, семейных традициях и о том, как изменилась возлюбленная за время брака. Влюбленные вместе уже 10 лет и являются одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса.

По словам Тамерлана, за время жизни вместе они оба очень повзрослели, а Алена Омаргалиева стала еще мудрее и женственнее, чем в начале брака.

"С каждым днем она становится теплее. И все же осталась такой же открытой к миру и людям. Перестало ли это меня удивлять? Нет, потому что такие изменения очень гармоничны, и я тоже не стою на месте. Она вдохновляет и меня двигаться", – признался Тамерлан.

Тамерлан и Алена Омаргалиева

Самой главной ценностью Алены, по словам ее мужа, есть постоянное движение вперед, развитие и стремление к лучшему.

"Алена всегда развивается, постоянно апгрейдит свои навыки. Это так круто! Я вообще очень люблю людей, которые постоянно в движении. Самое невероятное – Алена всегда находит время на семью, даже несмотря на бешеный график. Сейчас она активно занимается сольной карьерой и даже в таком ритме успевает все и больше: заботится о сыне, обо мне, закрывает много семейных вопросов. Настоящий многорукий Шива (смеется, – прим.ред.)".

Тамерлан и Алена Омаргалиева с сыном

Тамерлан считает, что его жена справляется с ролью матери на все 100%. По его словам, Алена читает много литературы как по воспитанию, так и по психологии, а все для того, чтобы всегда быть с сыном Тимуром на одной волне, понимать его чувства и эмоции.

Полномасштабное вторжение России изменило много планов семьи, заставило Алену вместе с сыном уехать на время в Польшу, а Тамерлана – взять в руки оружие и встать на защиту Киевской области в составе ТрО. И сейчас вся семья вместе, в Киеве.

Тамерлан и Алена Омаргалиева с сыном

Напомним, недавно Алена Омаргалиева выпустила лирическую композицию "Пригорни", которую посвятила своему мужу Тамерлану. В видео певица предстала в нежном и обольстительном образе.

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