Алессандро Сафина рассказал о самой большой любви своей жизни и почему больше не женится

Алессандро Сафина рассказал о самой большой любви своей жизни и почему больше не женится

57-летний певец предпочитает быть одиноким.

Известный итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина неоднократно попадал в список самых красивых мужчин мира.

За ним до сих пор бегают толпы девушек и приглашают на свидания. Впрочем, как рассказал артист в программе ЖВЛ, сам он на серьезные намерения, а тем более, на свадьбу, не настроен.

"Нет-нет, хватит! Стоп! Финиш! У меня с отношениями плохие воспоминания. Любовь — это такое громоздкое слово! Для меня любовь — это то, что может произойти раз на всю жизнь. И потом очень трудно это чувство хранить. Мне лучше самому, если честно", — заявил артист.

Алессандро Сафина / instagram.com/alessandrosafinaofficial

57-летний исполнитель признался, что ужиться с ним — задача совсем не из легких. И романтики он него не дождешься.

"Я очень нервный! Иногда мне не нравится мой характер, меня могут раздражать мелочи! Люди меня отвлекают", — поделился звезда.

Хотя настоящие чувства Сафина переживал. В 1998 году по нему завязался роман с красавицей-балериной Лоренцой Марио, с которой он работал в одном театре. Эту женщину певец до сих пор считает самой большой любовью своей жизни. Они сыграли свадьбу в 2001 году, а через год у пары родился сын Пьетро. Парень по стопам отца не пошел. Супруги развелись через десять лет, хотя Алессандро и пытался всячески этот брак спасти.

Алессандро Сафина / instagram.com/alessandrosafinaofficial

Вторые же серьезные отношения связанные с девушкой по имени Лаура Мария.

"Когда я только познакомился с ней, я был влюблен! А потом мы пошли разными дорогами. Мне все это трудно! Все время быть с одним человеком. Повсюду вместе. Может, я немного странный, не знаю", — рассказал Сафина.

Лаура родила певцу еще одного сына — Кристиана. Однако, создать семью им не удалось. И на это, говорит певец, есть веская причина.

"Мама моего сына Кристиана была намного моложе меня. Честно говоря, мне никогда не было от этого комфортно! Она мне нравилась, хорошая девушка, но возраст важен", — признался Алессандро.

Алессандро Сафина с сыном / instagram.com/alessandrosafinaofficial

Во второй раз папой Алессандро стал в пятьдесят два. И удивил, что для такого события он уже староват.

"Правда, это уже поздно! Но Кристиан — прекрасный мальчик! Он дарит мне столько энергии! Он красавчик! Когда я узнал о беременности, я немного испугался. Но, когда увидел его, я был на седьмом небе от счастья", — поделился артист и добавил, что все же не считает себя хорошим отцом.

Знаменитости безразлично, что дома его никто не ждет. Потому что, когда Алессандро Сафина видит на своих концертах блестящие от эмоций и слез глаза, понимает — с такой поддержкой поклонников одиноким он точно никогда не будет.

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