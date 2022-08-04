Алина Астровская посочувствовала людям из Донецка и рассказала, как во время разговора с мамой игнорирует взрывы

Певица Алина Астровская поделилась печальными новостями.

Знаменитость рассказала, что у нее, 4 августа, умерла бабушка Клава, которая жила в Донецке. Причины смерти исполнительница не назвала. Впрочем, она посочувствовала семьям, близкие которых сегодня погибли в оккупированном россиянами Донецке.

"Сегодня в нашей семье большое горе. Царство небесное моей бабушке Клаве. Господи, храни каждого, кто сейчас в этом аду на Земле. Сил семьям, потерявшим сегодня родных в Донецке. Пусть как можно меньше людей испытывают эти эмоции", — написала Астровская.

Бабушка Алины Астровской / Фото: instagram.com/alina_astrovskaya

Также исполнительница рассказала, как общается с матерью. Артистка рассказала, что когда говорит с мамой по телефону, то слышит взрывы. Впрочем, она пытается их игнорировать.

"Говорю с мамой по телефону и слышу взрывы. Слышу, как ее сбивает это с ног. Мы разговариваем и стараемся игнорировать этот ужас. Как много мы можем вытерпеть", — возмутилась Алина.

Фото: instagram.com/alina_astrovskaya

Отметим, что Алина Астровская живет и работает в России. Когда российские военные враждебно вторглись в Украину, певица не молчала. Она писала, что ее родные сейчас находятся в Киеве, Донецке и Энергодаре. Алина постоянно с ними на связи.

Впрочем, когда в РФ приняли закон о так называемых "фейках о российской армии", уроженка Украины не опубликовала ни одного поста.

Читайте также: