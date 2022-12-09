Алина Байкова прокомментировала позицию Леонардо Ди Каприо по поводу войны в Украине: "Промолчал и дал денег"

Украинская супермодель Алина Байкова прокомментировала позицию своего друга, актера Леонардо Ди Каприо, по поводу войны в Украине.

С начала полномасштабного вторжения РФ на украинские территории звезда Голливуда не делал никаких официальных заявлений. Впрочем, как рассказала супермодель, Ди Каприо делал определенные взносы в благотворительные фонды.

"Ну, смотрите, он промолчал и он дал денег. Сейчас на меня вышли снова – первая леди Украины Зеленская делала ланч о Фонде в Нью-Йорке, и меня пригласили. Но я не смогла быть, я написала Лео: "Если ты будешь у Нью-Йорке, сходи". Он написал: "Я не буду в Нью-Йорке, но я сделаю донат", — рассказала Алина в интервью Олицкой.

Леонардо Ди Каприо / Фото: Associated Press

Однако сделал ли актер вклад Байкова не может ответить на сто процентов, но она передала ему все необходимые контакты и предупредила фонд о возможном донате. Также модель пригласила своего друга в Украину.

"Я его, конечно, пригласила в Украину. Вы же знаете, наш президент всех звезд приглашает. Он сказал: "Я не полечу, но посмотрим", — сказала Байкова.

Также, как призналась, модель, она уже устала от того, что все требуют ее повлиять на позицию Ди Каприо.

"Мне вот недавно написали о каком-то мероприятии, но я, когда прочла и увидела "Леонардо Ди Каприо", я сказала: "Друзья, я не его менеджер", — добавила Байкова.

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