Известная украинская ведущая раскрыла размер своих доходов и поразила суммой ежемесячных расходов

Алина Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

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Украинская журналистка и интервьюер Алина Доротюк рассказала, сколько зарабатывает ежемесячно, какую сумму тратит на жизнь и что делает с деньгами, которые удается отложить.

Доход Доротюк зависит от рекламных интеграций и монетизации её контента. В то же время у журналистки уже есть определённые финансовые ориентиры. Она не скрывает, что может тратить на собственные нужды тысячи долларов. Однако вести подробный учет каждой покупки ей не по душе. Часть заработанного Алина откладывает. А вот вкладывать средства в новые активы пока не спешит. Ведущий поинтересовался, на какой ежемесячный заработок она может рассчитывать.

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«По-разному, в зависимости от того, как идет реклама и как происходит монетизация, но от пяти тысяч долларов», — ответила Доротюк винтервьюСлаве Дёмину.

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Алина Доротюк / © скриншот с видео

Журналистка уточнила, что речь идет именно о её заработке. В то же время максимальную сумму, которую ей удавалось получать за месяц, она не назвала. Зато Алина рассказала, что подсчёт собственных расходов в своё время стал для неё поводом пересмотреть отношение к деньгам.

«Честно говоря, я не люблю считать. Когда-то пыталась записывать в блокнот, сколько я трачу, а потом, когда подсчитала, подумала: „Это что, мне с друзьями не встречаться?“ — пошутила интервьюерша.

Алина Доротюк / © скриншот с видео

Среди основных статей расходов Доротюк — содержание автомобиля, топливо, продукты и одежда. Только на повседневные нужды ей требуется не менее одной тысячи долларов в месяц. Однако окончательная сумма зависит от обстоятельств: расходы на подарки друзьям, дни рождения, помощь тёте и отдых могут увеличить бюджет до 2–3 тысяч долларов. В отдельные месяцы журналистке удаётся уложиться примерно в тысячу долларов.

Деньги, которые остаются после всех расходов, Алина в основном откладывает. По её словам, пока она не вкладывает сбережения в криптовалюту или недвижимость. Собственного бизнеса, в который можно было бы направлять средства для дальнейшего развития, у журналистки также нет. В то же время она уже сформировала финансовую подушку безопасности, хотя её размер решила не разглашать.

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Алина Доротюк / © скриншот с видео

Напомним, ранее жилой комплекс Алины Доротюк во второй раз подвергся удару вражеского дрона. Жуткие кадры с места «прилета».

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