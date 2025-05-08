Алина Доротюк рассекретила свой самый большой заработок на YouTube и на какие средства живет

Алина Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

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Украинская ведущая, блогерша и интервьюер Алина Доротюк, которая ранее вспомнила работу в России, рассекретила свой самый большой заработок на YouTube.

Знаменитость стабильно выпускает интервью. Она этим занимается давно, однако в мае 2022 запустила новый аккаунт, где начинала с нуля. Алина Доротюк на YouTube-канале Марички Падалко признается, что поначалу было сложно. С монетизации она могла получать 200-300 долларов в месяц. А этих средств, конечно, маловато, ведь нужно и за арендованную квартиру платить, и готовить интервью к выпуску, что стоит немало.

"Бывало такое, что 200 долларов в месяц монетизация приходит или 300. А тебе надо заплатить за квартиру арендованную, потому что твое жилье разбомблено, тебе надо за что-то есть, пить и надо снимать интервью вживую. Все уже обращают внимание на то, как ты выглядишь, в чем ты одета, какая у тебя картинка, как смонтировано это интервью. А это все технический момент, а технический момент – он самый дорогой”, – поделилась ведущая.

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Алина Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

Алина Доротюк призналась, что ежемесячно доход разный. Больше всего ей удавалось заработать на YouTube – это около четырех тысяч долларов. Также ведущая стабильно получает доход благодаря рекламным интеграциям.

"Рекордный месяц у меня был – это около четырех тысяч долларов. Еще есть рекламные интеграции. И сейчас, наконец, они стабильно заходят", - говорит ведущая.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: За кого ДОРОТЮК виходить заміж? Про особисте, пластику, роботу в Москві та гроші в YouTube

Напомним, ранее Алина Доротюк рассказала, как оккупанты разбомбили ее квартиру. Знаменитость купила другой дом, но в ее новый жилой комплекс попал вражеский дрон.

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