Алина Доротюк, в которой разбомбили квартиру, шокировала, как в ее новый ЖК попал вражеский дрон

Алина Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

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Украинская ведущая, блогерша и интервьюер Алина Доротюк, которая ранее рассекретила помолвку, шокировала, как оккупанты разбомбили ее квартиру, после чего она приобрела новую, а в этот жилой комплекс попал вражеский дрон.

Знаменитость до полномасштабной войны жила под Киевом. К сожалению, Доротюк оказалась в оккупации. Блогерша смогла выехать, а ее квартиру разбомбили. Жилье Алине восстановили, однако она на YouTube-канале Марички Падалко призналась, что не смогла там находиться и продала имущество.

"Мой дом восстановили одним из первых, и на данный момент я эту квартиру продала. Я продала ее за очень символическую цену, и я говорила уже на тот момент, когда вернулась, что я не смогу там жить", - поделилась интервьюер.

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Алина Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

Денежные средства, которые Доротюк получила с продажи квартиры, она вложила в новую, расположенную тоже под Киевом. Блогерша шокировала, что в ее жилой комплекс попал вражеский дрон. Знаменитость говорит, что рядом с ней соседний дом был наполовину разрушен.

"Я вложила в другую недвижимость. Я купила другую квартиру. Это не в Киеве, тоже под Киевом. Софиевская Борщаговка. Я купила квартиру в новостройке, только переехала, и через месяц в наш ЖК прилетел дрон, и в соседнем доме просто снесло полдома. Сначала разбомбили твой ЖК, потом ты покупаешь квартиру в другом месте и прилетает", - шокировала блогерша.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: За кого ДОРОТЮК виходить заміж? Про особисте, пластику, роботу в Москві та гроші в YouTube

Напомним, 7 мая оккупанты обстреляли Киев ракетами и ударными беспилотниками. Ведущий Денис Жупник показал, как оказался в эпицентре взрывов.

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