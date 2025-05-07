Алина Доротюк выходит замуж: как ведущая необычно познакомилась с возлюбленным и как он ей сделал предложение

Алина Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

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Украинская ведущая, блогерша и интервьюер Алина Доротюк официально призналась, что впервые выходит замуж.

Знаменитость уже два года не одинока. Хотя о личной жизни Доротюк говорит неохотно, однако в интервью на YouTube-канале Марички Падалко приоткрыла завесу. Избранника ведущей зовут Денисом. Пара уже два года в отношениях. Кстати, именно с Денисом Алина впервые поняла, что значит влюбиться и построить серьезный союз. Ведущей очень нравится, что возлюбленный воспринимает ее именно такой, какая она есть, поддерживает, заботится о ней, но при этом не подавляет желаний.

"Этот мужчина любит меня за то, что я просто есть в этом мире. Он меня принимает такой, какая я есть, и он беспокоится, он меня опекает. Никто не подавляет моих желаний, моего волеизъявления. Никто не говорит, что ты что-то делаешь не так. Мы существуем параллельно, но при этом мы единое целое", — поделилась ведущая.

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Алина Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

Познакомилась парочка совершенно случайно. В частности, они встретились в лифте. Там разговорились, сделали фото, а затем завязалась переписка в соцсетях, которая перешла в реальную жизнь.

"Мы познакомились в лифте. Мы с друзьями спускались, он с другом забежал, произошло знакомство, фото делали, отправила ему селфи. Он написал, встретились, кино, встречи", — делится ведущая.

Сейчас Алина Доротюк уже официально обручена. Возлюбленный сделал предложение блогерше. Кстати, в особенный момент она ему задавала встречный вопрос, а уже потом ответила согласием. Влюбленные немного откладывают свадьбу, ведь надеются, что ситуация в стране стабилизируется. Алина Доротюк признается, что хочет организовать пышное празднование, но чувствует, что с войной не время для этого.

Алина Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

"У меня есть уже кольцо, он сделал мне предложение, но мы ждем... Я обручена официально, но мы ждем, возможно, стабилизируется какая-то ситуация. Мне хочется свадьбу, потому что ты понимаешь, что нельзя откладывать. У меня семья большая, ну то есть это не будет маленькая свадьба, но и насколько время для такого празднования…", — говорит ведущая.

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▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: За кого ДОРОТЮК виходить заміж? Про особисте, пластику, роботу в Москві та гроші в YouTube

Напомним, недавно звезда шоу "Фабрика звезд-3" Лавика во второй раз вышла замуж. Артистка показала, какой была ее свадьба.